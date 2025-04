Guerra mondiale a pezzi, pecore e Chiesa in uscita: così Francesco ha rivoluzionato il linguaggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra le tante modernità apportate da Papa Francesco una delle principali è stata la rivoluzione del linguaggio e della comunicazione nei confronti dei fedeli puntando al loro cuore con un modo di parlare inedito, "vero" che arrivava direttamente al cuore delle persone.

I "suoi" modi di dire

Da " pastori con l'odore delle pecore " a " Chiesa in uscita ", passando per " accarezzare le ferite " e " globalizzazione dell'indifferenza ": papa Francesco è stato un innovatore anche sul piano del linguaggio, e diversi studiosi, linguisti e teologi hanno evidenziato come abbia coniato o reso popolari nuove espressioni, spesso di forte impatto comunicativo e pastorale.

Alcune espressioni sono neologismi veri e propri, altre sono combinazioni o immagini inedite nel contesto ecclesiastico. Papa Francesco si è contraddistinto per il suo stile linguistico diretto, creativo e a volte persino rivoluzionario rispetto al linguaggio curiale tradizionale, ricorrendo a metafore inedite e scelte comunicative audaci.

Il Papa vicino alla gente

Il pontefice è sembrato rifiutare il clericalismo anche nel linguaggio fin dagli inizi, quando azzardò, ad esempio, l'espressione " pastori con l'odore delle pecore ", un'immagine potente per esprimere la vicinanza concreta del clero al popolo. Oppure " Chiesa in uscita " un'espressione chiave del suo pontificato, per indicare una Chiesa missionaria e dinamica.

È poi ricorso a metafore mediche per parlare della misericordia della Chiesa, che a suo parere deve saper " accarezzare le ferite " dell'umanità e dimostrarsi sempre un " ospedale da campo ". Francesco ha fatto ricorso a termini assai diffusi per offrire una lettura nuovi di alcuni fenomeni da lui stigmatizzati. È nata in questo modo la " globalizzazione dell'indifferenza ", una formula che ha fatto scuola, per denunciare l'insensibilità verso le sofferenze umane.

Termini forti e inusuali

Ha anche fatto uso di termini forti e inusuali definendo alcuni atteggiamenti come " terrorismo delle chiacchiere " e ha parlato di " cristiani da salotto ". Ancora, ha introdotto il concetto di " cultura dello scarto " per denunciare la tendenza moderna a considerare le persone inutili o di "troppo", come rifiuti, specialmente i poveri, i migranti, gli anziani. Ha inoltre denunciato la " mondanità spirituale ", un'ipocrisia religiosa basata sul formalismo.

ecologia integrale

Infine si è fatto paladino di una "", ovvero di una visione che lega l'ambiente, l'etica, la giustizia sociale e la pace. In ultimo una frase a lui cara quella "Guerra mondiale ai prezzi" di cui ha parlato fin dall'inizio del suo pontificato considerata dal Santo Padre, "un vero e proprio conflitto globale".