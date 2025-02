"Francesco testimone di serenità. E continua a spendersi per tutti noi. Disegni dei bimbi da tutto il mondo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il bollettino ci dice che il Pontefice lavora ed è in ripresa L’unica cosa che possiamo fare è pregare per lui e per gli ammalati Domenica scorsa, attraverso l’Angelus, il santo Padre ha ringraziato i piccoli per tutto il loro incoraggiamento Attaccarsi alla preghiera: è la formula proposta da Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio comitato della Giornata Mondiale dei Bambini e responsabile comunicazione progetti speciali Basilica San Pietro, francescano molto vicino a Papa Francesco.

Padre Enzo, come sta Papa Francesco?

«Anche in un momento difficile, il Papa sta donando una testimonianza straordinaria di serenità, che ci aiuta ad affrontare le difficoltà che tutti noi viviamo. Continua a spendersi per la chiesa e l’umanità».

Ieri sono arrivate alcune nomine e l’annuncio di un Concistoro per nuovi santi e beati, segno che il Papa continua a governare dal Gemelli?

«Il bollettino dice che il Papa ha lavorato, segno di ripresa. Ci fa essere fiduciosi. L’unica cosa che possiamo fare è pregare per il Papa e gli ammalati e continuare a impegnarci nell’essere testimoni d’amore e credibili nell’umanità».

Il Papa riceve tanti disegni dai bambini di tutto il mondo...

«Domenica scorsa, il Santo Padre ha ringraziato i bambini attraverso l’Angelus, dicendosi toccato dai loro disegni, lettere e preghiere. Continuano ad arrivarne tantissimi al Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini da Lituania, Kuwait, Portogallo, Bolivia, Argentina, Perù, Ucraina. Sono arrivati anche da Gaza – il disegno di un cuore ferito con un cerotto - e da Betlemme - il Papa con le mani giunte davanti alla Grotta della natività».

Due giorni fa il rosario guidato dal cardinale Parolin, ieri dal cardinale Tagle...

«Ho partecipato alla preghiera e continueremo a vivere una delle preghiere più belle, quella del rosario, che ci riporta alle parole di san Bernardo alla Vergine Maria nel canto XXXIII del Paradiso nella Divina Commedia di Dante: “Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre sua disianza vuol volar sanz’ali”; ad indicare che Maria è una preziosa mediatrice presso Dio o ancora la bella consapevolezza che ci dona un poeta romano, Trilussa: “Quand’ero ragazzino, ­mamma mia, me diceva: “Ricordati, figliolo, quando te senti veramente solo tu prova a recità ‘n’ Ave Maria. L’anima tua, da sola,­ spicca er volo e se solleva, come p’e maggia”».

Come comitato organizzatore della Giornata Mondiale dei Bambini, pensate a un momento di preghiera per la salute del Papa?

«I bambini sono stati invitati a pregare per Papa Francesco, e stanno facendo

in tutto il mondo una preghiera no -stop, nelle scuole, in famiglia, con gli amici. Una preghiera spontanea che sta unendo i bimbi di tutto il mondo, per lanciare un unico grido: “Forza, Francesco, abbiamo bisogno dite”».