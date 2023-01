Le ultime tre parole di Benedetto XVI prima di morire: cosa ha detto

Papa Benedetto XVI si è spento a 95 anni nella sua residenza in Vaticano circondato dalle persone che negli ultimi 9 anni della sua vita, da quando nel 2013 lasciò il soglio pontificio, gli sono state accanto. Nei giorni precedenti, Papa Francesco aveva chiesto al mondo di pregare per lui, lasciando intendere che la fine del pontefice emerito era ormai vicina. Poi, sembrava che le sue condizioni stessero migliorando o che, comunque, Joseph Ratzinger avrebbe avuto ancora del tempo davanti a sé. Invece, alle 9.34 dell'ultimo giorno dell'anno se n'è andato, lasciando un profondo vuoto nella Chiesa. Il quotidiano argentino "La Nacion", citando fonti bene informate, riferisce che le ultime parole di Papa Benedetto XVI siano state rivolte al Signore: " Gesù, ti amo ".

Sempre secondo il quotidiano argentino, il segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI, Georg Ganswein, avrebbe avvertito subito Papa Francesco, che si è recato nel monastero Mater Ecclesiae dove viveva Ratzinger dieci minuti dopo. Georg Ganswein, intervistato dal Tg1, ha ricordato come per Joseph Ratzinger " il centro della vita di un cristiano deve essere nient'altro che il Signore ". Il segretario particolare del Papa nel corso dell'intervista ha anche ripercorso la motivazioni che hanno portato Benedetto XVI alle dimissioni: " Lui stesso ha detto che non aveva la forza fisica e psichica di essere Papa, di guidare la barca di San Pietro. Dopo non ha mai avuto un momento in cui ha dubitato o ha detto 'me ne pento ".

Con i suoi 95 anni di età Benedetto XVI è stato il più longevo tra i Papi della Chiesa, battendo il record di Leone XIII che ha vissuto 93 anni, 4 mesi e 18 giorni. Il 265esimo pontefice della bimillenaria storia del Papato aveva compiuto nello scorso giugno 71 anni di sacerdozio, di cui 45 passati come cardinale. Il suo pontificato è durato poco meno di 8 anni, più di 9 il periodo da Papa emerito dopo le dimissioni. È stato il primo Papa emerito della storia della Chiesa dopo essere stato eletto Papa il 19 aprile 2005, al quarto scrutinio del Conclave.