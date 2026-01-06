Gruppi di lavoro e pranzo con il Papa. Ecco il programma del concistoro

Leone XIV non avrà modo di riposarsi dopo la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro questa mattina. Già domani, infatti, il Papa è atteso dal primo concistoro straordinario del suo pontificato. In queste ore sono arrivati da tutto il mondo i cardinali convocati in Vaticano per quello che il Papa, in una lettera da noi anticipata, ha definito "un momento di comunione e di fraternità, di riflessione e di condivisione" volto a sostenerlo e consigliarlo "nella gravosa responsabilità del governo della Chiesa universale".

Il programma

Abbiamo rivelato come Leone XIV abbia proposto nella sua lettera di Natale la rilettura di due documenti del suo predecessore, la Evangelii gaudium e la Praedicate evangelium e indicato “Sinodo e sinodalità” e “liturgia” come “temi di particolare rilevanza”. Ma come si svolgerà nella pratica il concistoro? Oggi IlGiornale è in grado di presentarvi il calendario nel dettaglio.

Le operazioni di registrazione dei cardinali partiranno domani a mezzogiorno nell’atrio dell’aula Paolo VI. Dopo un caffè di benvenuto, i lavori veri e propri in Aula nuova del Sinodo inizieranno alle 15 e 30 con la preghiera comunitaria a cui seguirà il saluto del cardinale decano, l’italiano Giovanni Battista Re. A quel punto sarà il Papa a fare un intervento introduttivo che sarà seguito dalla presentazione dei lavori.

Tre sessioni

Il programma completo è arrivato ai cardinali con poco preavviso. Nelle tre sessioni del concistoro “spalmate” su due giorni sono stati previsti dei gruppi di lavoro da cui poi scaturiranno delle relazioni di gruppo. Un metodo di lavoro già visto nella riunione dei cardinali sulla riforma della Curia di fine estate 2022 ma che non è quello tradizionale dei concistori. Già all’epoca, peraltro, la mancata possibilità di parlare davanti a tutti come invece si faceva nei concistori e alle congregazioni pre-conclave non ha fatto felici tutti i cardinali. I membri del collegio scopriranno dopo l'intervento introduttivo del Papa quali saranno le indicazioni per la costituzione dei gruppi di lavoro. Nel 2022 il criterio utilizzato era stato quello linguistico ma con risultati non per tutti soddisfacenti. La modalità dei gruppi di lavoro non era stata menzionata nella prima convocazione del 7 novembre inviata dal cardinale decano.

Il pranzo col Papa

Domani la prima sessione si chiuderà alle 18 e 45 con l’intervento del Papa e la preghiera. I lavori riprenderanno nella mattinata di giovedì, dopo la messa all’altare della cattedra, con l’apertura della seconda sessione. In questa “finestra”, dopo le relazioni dei gruppi, alle 12 troviamo in “scaletta” interventi liberi sul tema. I cardinali pranzeranno poi con il Papa per poi iniziare la terza ed ultima sessione alle 15 e 15.

Nel pomeriggio, dopo la relazione dei gruppi e gli interventi liberi, alle 18 e 45 è atteso l’e il Te deum finale. Il tempo è poco e i cardinali sono tanti: riuscirà Leone XIV ad ascoltare il parere di tutti?