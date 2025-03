"Ha dormito tutta la notte". Come sta Papa Francesco dopo le crisi respiratorie

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le condizioni critiche di ieri sera con la doppia crisi respiratoria, la nottata di Papa Francesco è stata tranquilla. " Il Papa ha dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo ", ha fatto sapere la sala stampa vaticana questa mattina facendo intendere che il pontefice ha continuato a riposare fino a tarda mattinata. Sarà importante capire adesso come Bergoglio affronterà l'ennesima giornata di ricovero e soprattutto se avrà strascichi dopo gli eventi negativi di ieri. Il prossimo bollettino medico sarà diramato nel tardo pomeriggio.

Le crisi di ieri

Dopo due giorni in cui non si erano registrate criticità, un nuovo allarme per la salute del pontefice è scattato ieri quando il bollettino medico serale ha fatto riferimento a ben due episodi " di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo ". L'equipe medica del Gemelli che lo segue costantemente ha dovuto aspirare il muco dai polmoni, un accumulo causato dalla polmonite bilaterale. " Le due crisi sono state provocate dalla reazione dei bronchi che hanno cercato di espellere il muco che si accumula per eliminare i batteri ".

"Importante la fisioterapia respiratoria"

La situazione clinica del Papa che ha una polmonite bilaterale " è quella di una persona anziana e fragile con una patologia respiratoria cronica a cui si è aggiunta un'infezione respiratoria acuta. Sono quadri clinici molto comuni nella popolazione e che possono beneficiare di fisioterapia respiratoria". A dirlo è il professor Andrea Lanza, presidente Arir (Associazione riabilitatori dell'insufficienza respiratoria), che all'AdnKronos ha spiegato i benefici della fisioterapia respiratoria che è insieme prevenzione, cura e riabilitazione e continua anche nella fase post ricovero. " Spesso una fisioterapia respiratoria, con una patologia stabilizzata, previene le reinfezioni e la progressione della malattia. inoltre, un peggioramento del quadro clinico non implica che si debba interrompere la fisioterapia ma va adeguata alle nuove condizioni. L'intervento dello specialista si modifica quindi in base allo stato del paziente, con la possibilità di lavorare anche in situazioni gravi ".

Nuovo rosario in Piazza San Pietro

Come avviene di consueto da ormai alcuni giorni, anche stasera a

partire dalle ore 21 ci sarà l'appuntamento con la recita del rosario per la salute di Papa Francesco che oggi sarà guidata dal cardinale Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.