Prima messa per Leone XIV in Cappella Sistina con i cardinali

Ascolta ora 00:00 00:00

Come da tradizione, nel giorno successivo all'elezione, il Papa presiede la sua missa pro ecclesia nella Cappella Sistina con i cardinali che l'hanno eletto e con tutti i cardinali del Collegio cardinalizio. In omaggio al nuovo Papa, i cardinali indossano gli abiti talari e i paramenti bainchi e oro, con alcune particolarità in base alla provenienza, per significare la loro obbedienza e il loro omaggio al nuovo Pontefice. La processione iniziale di Papa Leone XIV è stata accompagnata dal Salmo 47.

Al suo ingresso nella Cappella Sistina, Leone XIV ha scelto paramenti diversi rispetto a quelli che indossò Papa Francesco nella stessa occasione.

Il Pontefice non ha le scarpe rosse, che vennero invece scelte da Joseph Ratzinger, ma un paio di normali scarpe nere e la croce pastorale realizzata per Benedetto XVI e usata successivamente anche da Papa Francesco.