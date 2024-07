Malore improvviso per il cardinale Ruini: ricoverato d'urgenza a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Malore per il cardinale Camillo Ruini, che da ieri si trova ricoverato al policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva. Non si hanno per il momento informazioni certe ma secondo fonti del Vicariato diportare dall'agenzia Adnkronos è colto da un infarto nel tardo pomeriggio di ieri. Ruini, oggi 93enne, ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2007, durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Nel 2015 si segnala l'ultimo serio problema di salute del cardinale, quando venne ricoverato all'istituto di ricerca Neuromed di Pozzilli in

provincia di Isernia. Secondo La Stampa starebbe circolando un messaggio delin cui si invita a pregare per la salute del porporato.

