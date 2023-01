Medaglie, un cilindro metallico, il Rogito: cosa ci sarà nella bara del Papa

Verranno celebrati giovedì 5 dicembre i funerali del papa emerito Benedetto XVI. In questi giorni sono stati tantissimi i fedeli che hanno raggiunto la basilica di San Pietro per dare l'ultimo saluto alla loro guida spirituale.

Fervono, intanto, i preparativi per la cerimonia funebre. Tanti i dettagli che non sfuggiranno agli occhi dei più attenti, come un cilindro di metallo collocato all'interno della bara di Ratzinger, il cosiddetto Rogito.

A fornire alla stampa alcune informazioni sul funerale e sui riti che verranno svolti è stato il Direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni. In un incontro con i giornalisti, Bruni ha fornito delle risposte circa la cerimonia.

Il feretro uscirà dalla Basilica intorno alle 8.50 del mattino, poi si terrà la messa esequiale, che avrà luogo sul Sagrato della Basilica di San Pietro a partire dalle ore 9.30. La salma di Benedetto XVI, già imbalsamata, riposerà in una bara in cipresso che verrà chiusa con i sigilli della camera apostolica per poi essere sistemata all'interno di una seconda bara in zinco. In un secondo momento, una volta saldata e sigillata, questa verrà posta in una cassa di legno, probabilmente in rovere.

Ma cosa verrà collocato all'interno della bara? Cosa vedranno i fedeli? Medaglie, i pallii, ossia i paramenti liturgici usati nella Chiesa cattolica, alcune monete coniate durante il Pontificato di Joseph Ratzinger e, appunto, il Rogito. Si tratta, come spiegato dallo stesso Matteo Bruni alla stampa, di " un testo scritto che descrive il Pontificato che viene messo in un cilindro di metallo ". Il cilindro sarà collocato insieme agli altri paramenti all'interno del feretro, e resterà vicino al papa emerito.

Subito dopo la cerimonia funebre, presieduta da papa Francesco e celebrata dal decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovan Battista Re, avranno luogo l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Poi il papa emerito verrà sepolto nelle Grotte Vaticane, nella tomba in cui riposarono le spoglie di Giovanni Paolo II, prima della proclamazione a santo e del trasferimento nella Basilica vaticana. Alcuni giorni fa sono state effettuate delle operazioni di pulizia dell'area perché sia possibile procedere con la tumulazione.