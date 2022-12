Fedeli, agenti e spazio aereo: così Roma prepara i funerali di Benedetto XVI

Roma si prepara a gestire al meglio l'afflusso dei fedeli che si recheranno nella Capitale per rendere un ultimo omaggio al papa emerito Benedetto XVI. A illustrare le misure che saranno prese per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni connesse ai funerali di Joseph Ratzinger è il prefetto Bruno Frattasi.

Migliaia di fedeli

Nei tre giorni in cui il feretro di Papa emerito Benedetto XVI sarà esposto a San Pietro, vale a dire dalla mattina del 2 gennaio alla sera del 4, "sono previste 30/35 mila persone" , spiega il prefetto di Roma ai giornalisti al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza. "Nella giornata dei funerali (ovvero il 5 gennaio) ci saranno tra le 50 e le 60 mila persone. Dipenderà da diverse variabili tra cui il tempo, ma sembra sarà buono" , anticipa Frattasi.

Sicurezza

Per questioni di sicurezza, nel giorno dei funerali "è prevista l'interdizione dello spazio aereo su piazza San Pietro" , dichiara il prefetto, che illustra ai presenti alcune delle misure che saranno attuate in quelle ore frenetiche.

"Avremo in campo almeno 1000 agenti delle forze dell'ordine per i funerali, una cifra non inferiore a quella prevista per il Capodanno di oggi" , dichiara ancora Frattasi, spiegando che verrà garantito ai fedeli un supporto a 360 gradi. "Ci saranno presidi sanitari, saranno impiegati 500 volontari di Protezione Civile che avranno anche il compito di dare informazioni su code e attese. Vi saranno, inoltre, ambulanze e postazioni del 118" , precisa Frattasi.

Trasporti e afflusso

Un massiccio afflusso di persone come quello atteso a Roma nei prossimi giorni non può prescindere da un'organizzazione efficace anche per quanto concerne gli spostamenti in città. "Saranno potenziati i mezzi di trasporto pubblico urbano e vi saranno due aree di scambio, una ad Anagnina e una a Laurentina per fare in modo che le persone che vengono con i mezzi propri abbiano la possibilità di parcheggiare distanti da San Pietro" , anticipa ai giornalisti il funzionario.

Anche la gestione e la regolamentazione degli arrivi in Piazza San Pietro è già stata pianificata, con l'obiettivo primario di ridurre rischi di sovraffollamento. "Abbiamo stabilito come regolare afflusso e deflusso da piazza San Pietro, sia nelle giornate dell'esposizione del feretro sia per il funerale, per evitare l'incrocio e l'interferenza tra i due flussi" , puntualizza Frattasi. "L'ingresso sarà ai due lati della Basilica e al centro ci sarà il canale di uscita" . Lo scopo, spiega ancora il prefetto di Roma, è quello di "regolare sia eventuali aspetti critici in tema di ordine pubblico sia proteggere l'incolumità di chi vorrà rendere omaggio al feretro di Ratzinger".