"In miglioramento, sospesa la ventilazione", cosa dice il nuovo bollettino sul Papa

Nuovo bollettino per Papa Francesco. Secondo una nota diffusa dalla Sala stampa vaticana, "le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento". "Il Santo Padre", prosegue il comunicato, "ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi. Continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria". "Questa mattina", conclude la sala stampa vaticana, "nella solennità di San Giuseppe il Santo Padre ha concelebrato la Santa Messa".

Il percorso di guarigione resta comunque lungo dato che la "polmonite

bilaterale è sotto controllo ma non è eliminata". E infatti il Vaticano conferma che le dimissioni dal policlinico Gemelli di Roma e soprattutto che non è ancora stato deciso come verranno gestiti i riti della settimana santa.