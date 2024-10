Migranti, il Papa: "L’Italia non fa figli, deve accoglierli"

Ascolta ora 00:00 00:00

Papa Francesco, parlando ai partecipanti al XVI capitolo generale dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani) nella Sala del Concistoro, è tornato a invitare il nostro Paese a fare entrare più migranti nel suo territorio. " Oggi tanti Paesi hanno bisogno dei migranti. L’Italia non fa figli. L’età media è di 46 anni. L’Italia ha bisogno dei migranti e deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Dobbiamo dire questa verità ", ha dichiarato il Pontefice nel corso del suo intervento. Parole che stridono con la realtà di quanto accade in Italia, Paese da sempre accogliente e aperto alle nuove culture capaci di integrarsi nel suo territorio. Quel che viene contestato ora in Italia è la pretesa di ingresso senza documenti da parte di soggetti di cui è impossibile ricostruire la storia, che non possono essere integrati nel tessuto sociale perché non hanno la volontà di essere parte della comunità.

" Se, infatti, da una parte la migrazione, con un appropriato sostegno, può diventare un momento di crescita per tutti, dall’altra, se vissuta nella solitudine e nell’abbandono, può degenerare in drammi di sradicamento esistenziale, di crisi di valori e prospettive, fino a portare alla perdita della fede e alla disperazione ", ha proseguito il Santo Padre. E, ha detto ancora, " le ingiustizie e le violenze attraverso cui passano tanti nostri fratelli e sorelle, strappati alle loro case, sono spesso così disumane, da poter trascinare anche i più forti nel buio dello sconforto o della cupa rassegnazione ". La politica del Vaticano sembra essere quella di spingere sul governo italiano affinché abbandoni i propositi di legalità a favore di una politica delle "porte aperte" per tutti, sulla scia di quanto professato dagli integralisti dell'accoglienza. Non è un caso che esista da qualche tempo un sodalizio tra gli organi del Vaticano e la Ong Mediterranea Saving Humans di Luca Casarini, che predica da parte sua la politica di tutti i porti aperti.

" Non dimentichiamo che il migrante va accolto, accompagnato, promosso e integrato. Se si vuole che in loro non vengano meno la forza e la resilienza necessarie a continuare i viaggi intrapresi, serve qualcuno che si chini sulle loro ferite, prendendosi cura della loro estrema vulnerabilità fisica, e anche vulnerabilità spirituale e psicologica ", ha detto ancora Papa Francesco, invitando il sistema italiano a ruotare attorno alle esigenze delle migliaia di persone che arrivano irregolarmente nel Paese.

Servono solidi interventi pastorali di prossimità, a livello materiale, religioso e umano, per sostenere in loro la speranza, e con essa i percorsi interiori che portano a Dio, fedele compagno di viaggio, sempre presente accanto a chi soffre

", ha concluso il Santo Padre. Parole, queste, che saranno destinate a una lungo dibattito nell'opinione pubblica.