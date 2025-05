Monsignor Saba nuovo ordinario militare

Ascolta ora 00:00 00:00

Monsignor Gian Franco Saba è il nuovo Ordinario militare per l’Italia. La nomina risale allo scorso 10 aprile per volontà di papa Francesco. Ieri la cerimonia di giuramento al ministero alla presenza dei vertici della Difesa e del ministro. Nato a Olbia nel 1968, monsignor Saba è dal 2017 arcivescovo di Sassari. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro Guido Crosetto che ha commentato: «La presenza dell’Ordinario Militare rappresenta una guida e un conforto per tutti i nostri militari. Questo è un momento carico di significato, che segna formalmente l’inizio della sua importante missione pastorale al servizio delle forze armate e della Repubblica».

Saba è nato a Olbia nel 1968 e, dopo gli studi filosofici e teologici presso il Pontificio seminario regionale di Assisi e presso la Facoltà teologica della Sardegna a Cagliari, si è specializzato in Teologia e Scienze patristiche a Roma, dove poi ha ricoperto l’incarico di professore associato. Dal 2001 ha diretto l’Istituto di Scienze religiose della Diocesi di Tempio-Ampurias, e nel 2003 ha fondato l’Istituto Euromediterraneo Scuola Internazionale di Formazione, Specializzazione e Ricerca, di cui è stato direttore sino al 2012.

Alla guida dell’arcidiocesi di Sassari dal 2017, come Ordinario militare succede a monsignor Santo Marcianò, in carica dal 2013 e giunto alla scadenza del mandato. Oggi incontrerà sindaco, Giunta e consiglieri comunali per salutare le istituzioni cittadine.