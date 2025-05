Niente cellulari, linee telefoniche staccate: così il Vaticano si isolerà dal mondo per il Conclave

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo è sempre più interconnesso, ma nei prossimi giorni il Vaticano si isolerà da tutto e da tutti. D'altronde, la portata dell'evento richiede misure staordinarie. Ed è per questo che, in occasione del Conclave che sta per partire, dal Vaticano arriva la "stretta" sui cellulari. Le agenzie hanno riportato il contenuto di una comunicazione del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in cui viene fatto sapere che mercoledì 7 maggio alle 15 " tutti gli impianti di trasmissione del segnale di telecomunicazione per cellulare radiomobile, presenti nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, esclusa l’area di Castel Gandolfo, saranno disattivati ".

La misura scatta dunque un'ora e mezza prima dell'inizio della processione dei cardinali verso la Cappella Sistina, prevista appunto per le 16:30. Ovviamente si tratta di una novità a tempo limitato: il segnale verrà ripristinato regolarmente - " con la massima celerità consentita dalla tecnologia degli operatori mobili " - una volta arrivato l'annuncio dell'elezione del nuovo Papa. In sostanza bisognerà attendere la proclamazione dalla Loggia centrale della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, in cui decine di migliaia di fedeli saranno in trepidante attesa per sapere chi sarà il prossimo Santo Padre.

Comunque va fatta una doverosa precisazione: Matteo Bruni, portavoce del Vaticano, ha chiarito che lo spegnimento dei ripetitori telefonici nelle aree interessate dal Conclave non riguarderà Piazza San Pietro. " L'annuncio del Governatorato parla di spegnimento dei ripetitori. L'area della piazza non è interessata ", ha affermato. La schermatura però potrebbe impedire ai fedeli di utilizzare i social all'interno dei confini in cui è stato fissato l'isolamento. Un ruolo importante sarà svolto anche dai jammer, apparati all'avanguardia di disturbo delle frequenze elettromagnetiche.

Da cosa è dettato il "giro di vite" del Vaticano? Bisogna considerare che il Conclave è blindatissimo: la riservatezza è assoluta, i cardinali non possono avere contatti esterni, neanche attraverso i media, fino a quando non verrà eletto il Pontefice. Non a caso i telefonini dei cardinali resteranno a Casa Santa Marta; torneranno in loro possesso solo quando sarà finito il Conclave.

A tal proposito, questa mattina il cardinale decano Giovanni Battista Re - in occasione della congregazione generale - ha informato che il camerlengo nella giornata di sabato ha effettuato ildelle stanze per i cardinali; sono tutte tra Santa Marta e Santa Marta vecchia, "", riporta l'Ansa.