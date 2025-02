"Notte tranquilla": l'aggiornamento sulla salute di papa Francesco. Come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

-Articolo in aggiornamento-

È trascorsa senza particolari problemi la notte di Papa Francesco al Policlinico Gemelli dove si trova ricoverato da venerdì a causa di una brutta bronchite e un'infezione alle vie respiratorie. Fonti del nosocomio romano hanno parlato di una " notte tranquilla " senza fornire, al momento, ulteriori dettagli sullo stato di salute del pontefice.

Continua il recupero

Papa Francesco sta, quindi, meglio e si appresta a iniziare la quarta giornata al decimo piano del Gemelli nella "stanza dei Papi" da dove continua a rimanere sempre aggiornato con la lettura dei quotidiani e a pregare. Il percorso di recupero continua ma non si sa ancora quando Bergoglio potrà lasciare l'ospedale e tornare alla routine vaticana di tutti i giorni.

La telefonata a Gaza

Nelle scorse ore si è appreso che il Papa, nelle giornate di venerdì e sabato, ha contattato la parrocchia Sacra Famiglia di Gaza come ha dichiarato uno dei responsabili a Tgcom24. " Ci ha chiamati venerdì e sabato, era di buon umore, la voce un pò affaticata, ma ha voluto sapere come stiamo. Un collaboratore gli ha passato il telefono e ha potuto parlare con noi. Ieri invece ha riposato e sapevamo che non avrebbe telefonato ".

Cancellati tutti gli appuntamenti

Dovendo osservare il massimo riposo e in attesa di un prossimo bollettino ufficiale, è ovviamente stata annullata la visita che Bergoglio avrebbe dovuto fare oggi, lunedì 17 febbraio a Cinecittà nell'ambito del Giubileo degli Artisti. Sicuramente un appuntamento soltanto rinviato, anche con la storia, visto che Papa Francesco potrebbe diventare il primo pontefice della storia a fare il suo ingresso negli "Studios" di Cinecittà.

I tweet su X

Nella giornata di domenica 16 febbraio il Papa è tornato a scrivere alcuni post sull'account X: nel primo ha ringraziato "p er l’affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni", mentre in quello successivo ha parlato del Vangelo domenicale in cui " Gesù

proclama beati i poveri, gli afflitti, i miti, i perseguitati. È una logica capovolta, una rivoluzione della prospettiva. L’arte è chiamata a partecipare a questa rivoluzione. Il mondo ha bisogno di artisti profetici".