Papa Francesco sta di nuovo male. Cosa succede

Papa Francesco ancora alle prese con la bronchite. La conferma è arrivata dal portavoce del Vaticano Matteo Bruni, che ha reso noto che al fine di continuare la sua attività, il pontefice ottantottenne terrà le udienze di venerdì 7 e sabato 8 febbraio a Casa Santa Marta, come accaduto questa mattina. Nonostante gli acciacchi di salute, Bergoglio continua a portare avanti l'agenda di appuntamenti, quest'anno ancora più fitta a causa degli impegni giubilari.

Ieie il Papa non ha letto la catechesi durante l’udienza generale in Aula Paolo VI affidandola ad un collaboratore a causa “del forte raffreddore”, ma è comunque riuscito a pronunciare personalmente la sintesi della catechesi in lingua spagnola e i saluti finali ai pellegrini di lingua italiana. "Voglio chiedere scusa: con questo forte raffreddore è difficile parlare. Ho chiesto a mio fratello di leggere la catechesi, la leggerà meglio di me", le parole del Santo Padre.

Nonostante le precarie condizioni di salute, il Papa questa mattina ha portato avanti la sua agenda incontrando diverse persone: il card. Reinhard Marx, Arcivescovo Metropolita di Monaco, Coordinatore del Consiglio per l'Economia; mons. Antoine Camilleri, Nunzio Apostolico a Cuba; il card. Jaime Spengler, Arcivescovo di Porto Alegre Presidente della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile; con mons. João Justino de Medeiros Silva, Arcivescovo di Goiânia, Primo Vice Presidente; mons. Paulo Jáckson Nóbrega de Sousa, Arcivescovo di Olinda e Recife, Secondo Vice Presidente; mons. Ricardo Hoepers, Vescovo tit. di Tisdro, Ausiliare di Brasília, Segretario Generale; Il reverendo Russel Lear, Superiore Generale dei "Missionaries of Charity Brothers"; il Reverendo Archimandrita Bernard Touma, Superiore Generale dell'Ordine Basiliano Chwayrita; Marco Gallo, dell'Università Cattolica Argentina. E ancora i sacerdoti e monaci delle Chiese Autocefale Orientali e i membri dell'Ordine della Professione di Ostetrica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

"Il Pontefice per la sua attività incontra ogni giorno centinaia di persone, di conseguenza è più esposto al rischio di infezioni respiratorie" ha sottolineato l'esperto Massimo Andreoni all'Adnkronos.

Il direttore scientifico della Simit ha aggiunto sul punto: "L'abbassamento della voce di Papa Francesco probabilmente è dovuto a tracheite in aggiunta al raffreddore, d'altronde per virus respiratori questi sono i giorni di maggiore diffusione. E la sua è sicuramente un'infiammazione delle alte vie respiratorie".