Papa Francesco contro i ricchi: "Paghino più tasse e condividano i beni"

Papa Francesco contro i Paperoni. Oggi, durante l'incontro con i Movimenti popolari in Vaticano, Bergoglio è tornato a invocare più tasse per i ricchi: "Dicono che dovrebbero esserci più tasse per i milionari, davvero! Le persone economicamente forti dovrebbero fare di più, dovrebbero aprirsi a condividere i beni che hanno" . Il pontefice argentino ha dunque esortato i miliardari che accumulano la maggior parte della ricchezza a condividerla - non a cederla - in modo fraterno, così da aiutare poveri e ceto medio che "non possono più aspettare" .

Nel discorso a braccio, Papa Francesco ha evidenziato che l'alternativa a questa cultura dello scarto è la violenza, prima quella verbale e poi quella fisica, in una "guerra di tutti contro tutti". "Se la gente non ha un salario adeguato la logica dello scarto si farà strada, con la violenza della desolazione" , l'analisi del religioso: "Sfortunatamente spesso sono i più ricchi quelli che si oppongono alla giustizia sociale e all'ecologia integrale per pura avarizia, che viene nascosta ma è avarizia pura. Fanno pressioni sui governi. Il Diavolo entra sempre dalle tasche: è un detto spagnolo" . Per Bergoglio invece "dovrebbero esserci più tasse per i milionari" , chiedendo un importante sforzo a quei "privilegiati del mondo". Il Papa ha poi confidato che qualche confratello lo ha rimproverato sostenendo che dovrebbe essere meno duro coi ricchi. Perentoria la sua replica: "Ma Gesù lo è stato di più" .

Ma non solo. Il pontefice si è soffermato anche sui giganti del web, invitandoli a essere meno arroganti e a pagare le tasse.

"Mi rivolgo a chi lavora nelle piattaforme e nel campo dell'Intelligenza artificiale: lasciate da parte l'arroganza di essere al di sopra della legge, siate rispettosi e responsabili riguardo a quello che circola grazie alle piattaforme"

"Questo tocca le tasche dei più bisognosi, alimenta la dipendenza, distrugge persone e famiglie intere"

, le parole di papa Francesco, che ha chiesto un intervento per evitare la diffusione di pedopornografia e ludopatia. E, ancora, l'appello alle stelle del mondo del calcio che promuovono le scommesse in rete: