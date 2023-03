Papa Francesco visita i bimbi del Gemelli e battezza un neonato in Oncologia

Ricoverato al policlinico Gemelli per una bronchite infettiva, papa Francesco sta meglio, e nel corso della giornata odierna ha deciso di visitare i bambini del reparto di Oncologia pediatrica dell'ospedale, impartendo anche il battesimo a un neonato, come riporta il Corriere.

La visita inattesa

Per la giornata di domani sono previste le dimissioni del papa, che potrà lasciare l'ospedale grazie al miglioramento delle sue condizioni di salute. Quest'oggi papa Francesco ha dunque approfittato del suo stato per andare a trovare i bambini del reparto di Oncologia pediatrica, portando loro anche dei doni.

Secondo quanto riferito da fonti a lui vicine, papa Francesco ha portato ai piccoli delle uova di Pasqua, ed ha trascorso un po' di tempo con loro e i genitori. Fra i doni, anche alcuni rosari e delle copie del libro "Nacque Gesù a Betlemme di Giudea".

Il papa ha inoltre approfittato della sua visita per battezzare un neonato di poche settimane, il piccolo Miguel Angel.

" Papa Francesco, in base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa" , ha dichiarato all'AdnKronos il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio cardinalizio. Questo pomeriggio, dunque, è stata un'ottima occasione per il papa per far sentire la propria vicinanza ai più bisognosi.

Papa Francesco dimesso domani

Per avere conferma delle dimissioni si dovranno attendere i risultati degli ultimi accertamenti eseguiti questa mattina. Il portavoce vaticano, Matteo Bruni, ha comunque rassicurato tutti, spiegando che stamani papa Francesco ha fatto colazione e letto alcuni giornali, per poi tornare al suo lavoro. Già da ieri, in ogni caso, il papa stava meglio, con un regolare decorso clinico.

Sempre durante la serata di ieri, il papa " ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria".

Domenica, se le condizioni del papa lo consentiranno, presenzierà in piazza San Pietro alla celebrazione della Domenica delle Palme.

" Si prevede che esca domani, sabato, e poi presieda tutte le celebrazioni, seduto sulla sedia a rotelle come è già accaduto in altre occasioni. Poi sarà l’ospedale a confermare, ma le previsioni sono queste ", è quanto dichiarato recentemente dal cardinale al Corriere.

Dallo stesso papa Francesco c'è la volontà di tornare a svolgere le proprie funzioni il prima possibile. Intanto proseguono le cure a base di terapia antibiotica per contrastare la bronchite su base infettiva riscontrata dai medici.