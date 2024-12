Papa Francesco salta la tradizionale conferenza stampa in aereo. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è concluso l'ultimo viaggio apostolico di Papa Francesco al di fuori dei confini nazionali per questo 2024 che si avvia al termine: nella giornata di domenica 15 dicembre è decollato di buon mattino verso Ajaccio, in Corsica, che per la prima volta nella sua storia ha visto la visita di un pontefice giunto in occasione della chiusura del Congresso " La Religiosité Populaire en Méditerranée " sulla pietà popolare nel Mediterraneo. Al rientro a Roma nel tardo pomeriggio di domenica, però, è accaduto qualcosa di diverso rispetto al solito quando Bergoglio viaggia in aereo.

La mancata conferenza stampa

I giornalisti presenti a bordo, come spiega IlMessaggero, hanno riportato una prima volta assoluta: la consueta conferenza stampa è saltata. Mai, negli altri 47 viaggi apostolici del suo pontificato Papa Francesco aveva evitato di parlare alla stampa. Fino a questo momento non sono arrivate spiegazioni ufficiali e nemmeno il pontefice ne ha fornite ieri ai presenti a bordo. La domenica di Bergoglio è stata molto intensa visto l'incontro con decine di bambini, l'Angelus tenuto nella Cattedrale di Santa Maria Assunta ad Ajaccio e l'incontro con il presidente francese, Emmanuel Macron, poco prima di imbarcarsi nel volo di rientro.

Le possibili cause

Si può dunque ipotizzare che dopo un viaggio breve ma intenso Papa Francesco abbia accumulato molta stanchezza e non se la sia sentita di parlare al microfono in aereo se non per pochissime battute subito dopo il decollo per il rientro a Roma. I giornalisti presenti a bordo hanno parlato di un respiro affannato che si sarebbe sentito distintamente quando ha preso il microfono in mano: per questa ragione, forse, avrebbe evitato quindi il consueto scambio di domande e risposte. " Avete visto la quantità dei bambini che c'erano qui in Corsica? Pensate a certi viaggi: sia a Timor Est che qui ad Ajaccio io sono stato felice nel vedere un popolo che fa figli. Questo è il futuro", ha dichiarato a bordo dell'Air Corsica senza aggungere altro.

Il compleanno di Papa Francesco

Il 17 dicembre il Pontefice compirà 88 anni: per questo motivo IlMessaggero racconta di una giornalista messicana, Valentina Alazraki, che gli ha consegnato una torta di compleanno simbolica facendo gli auguri da parte sua e degli altri giornalisti vaticanisti.

Grazie tante per la torta, la conferenza stampa sarà il prossimo viaggio"

Bergoglio si sarebbe quindi limitato a ringraziare per il pensiero e tutti i presenti ritornando prontamente al suo posto in prima fila. "