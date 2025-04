Papa Francesco si mostra di nuovo: la visita a sorpresa a Santa Maria Maggiore

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il lungo periodo di ricovero, Papa Francesco comincia a mostrarsi nuovamente in pubblico. Prima la sorpresa in piazza San Pietro, quando è arrivato in carrozzina sul sagrato, poi la comparsa nella basilica vaticana, dove si è mostrato in vesti del tutto inedite, con un poncho argentino e i pantaloni neri. Nel corso del pomeriggio di oggi - sabato 12 aprile - il Santo Padre si è fatto nuovamente vedere, recandosi presso la Basilica di Santa Maria Maggiore.

Si è trattato dell'ennesima bella sorpresa per i fedeli. Stando alle voci che arrivano dal Vaticano, le condizioni di salute di Bergoglio migliorano di giorno in giorno, tanto che adesso gli è possibile lasciare i suoi appartamenti per recarsi sui luoghi di preghiera. Quest'oggi ricorre la vigilia della Settimana Santa e proprio per questo il Papa si è recato a sorpresa a Santa Maria Maggiore. Il Pontefice è rimasto per circa un quarto d'ora raccolto in preghiera davanti all'icona della Salus Populi Romani, presso la quale ha depositato un mazzo di rose bianche. Santa Maria Maggiore è un luogo importante per Papa Francesco, tanto che ha chiesto di essere tumulato fra quelle mura.

Tutto fa dunque sperare che il Pontefice sarà presente durante la messa delle Palme, che verrà officiata dal Cardinale Leonardo Sandri.

Per chi si trovava oggi a Santa Maria Maggiore è stata un'autentica sorpresa. Il Papa, vestito in abito talare ma con i naselli dell'ossigeno, è arrivato nella basilica sulla sedia a rotelle, sempre seguito dal suo entourage. Si è trattato di un'occasione per stare anche con i fedeli. Bergoglio si è intrattenuto a parlare con una famiglia, lasciando un omaggio al loro bambino.

Terminata la breve visita, il Santo Padre ha fatto ritorno a Casa Santa Marta. Chi lo ha visto ha dichiarato di averlo trovato sereno, nonostante l'evidente sofferenza fisica. Il percorso di convalescenza è ancora molto lungo e i fedeli dovranno avere pazienza.

Gli impegni sono molti e gravosi - a breve ci sarà il Giovedì Santo, con la messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi - ed è molto probabile che non sarà Papa Francesco ad occuparsene. Saranno pertanto mobilitati i Cardinali delegati dallo stesso Papa. Non è detto però che il Pontefice non deciderà di sorprendere i fedeli con altre sorprese.