"Umore buono, non ha dolori". Papa Francesco si è svegliato e prosegue le cure

La notte di Papa Francesco " è trascorsa bene " e " ha dormito ": sono queste le primissime informazioni diramate dalla Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice che oggi inizia l'undicesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli. Come avvenuto quotidianamente da quando è stato ricoverato, sarà importante capire nel corso della giornata come procedono le cure alla luce dell'ultimo bollettino di ieri sera dove è stato fatto riferimento a una " lieve insufficienza renale " e la criticità delle condizioni generali che rimangono serie ma che, fortunatamente, non ci sono state ulteriori crisi respiratorie.

Intanto, intorno alle ore 11 la Santa Sede ha fatto sapere che il Papa si è svegliato, " fa terapie ed è di buon umore " oltre al fatto che " si nutre normalmente " e che " non ha dolori ". Per pregare per la salute del pontefice, stasera alle ore 21 si terrà un rosario in Piazza San Pietro. " È un modo di manifestare la vicinanza della Chiesa al Papa e ai malati ", ha spiegato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

L'insufficienza renale

Come accennato, nelle ultime ore si è aggiunta un'ulteriore criticità al quadro clinico del Papa ossia l'insufficienza renale: a questo punto il rischio di una sepsi che proprio non ci vorrebbe. Al Giornale è stata Barbara Calcaterra, pneumologa di Medicina 2 dell'ospedale di Busto Arsizio, Varese, a spiegare che se c'è la presenza di un numero basso di piastrine (la piastrinopenia delle scorse ore) " non si può escludere che l'infezione dai polmoni sia entrata nel sangue. In questo caso parliamo di una diffusione sistemica e in pazienti così anziani denota un quadro grave".

Sul tema ha spiegato come funzionano i reni il presidente della Sin (Società Italiana di Nefrologia): quando è presente un'infezione importante come quella di Papa Francesco l'insufficienza renale " è un evento quasi fisiologico di una anemizzazione e di una scarsa ossigenazione. Il rene è un organo molto vascolarizzato e per questo ha bisogno di ossigeno per funzionare al meglio". Sono sempre molto numerosi, intanto, i fedeli che pregano sotto le finestre del 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato il Papa. " Guarisci presto" , " Siamo tutti con te ", " Ti vogliamo bene ", sono alcuni dei messaggi lasciati sotto la statua di Giovanni Paolo II antistante l'ospedale.

"Nessuna rinuncia"

Molto netto il pensiero del gesuita Antonio Spadaro, uno dei collaboratori più stretti del Papa, che spegne l'idea di ipotetiche dimissioni parlando di "dispiacere" su molte fake news e speculazioni circolate in questi giorni ma anche di " forzature, interpretazioni errate, a volte persino attacchi al Pontefice in questa condizione. Penso che questo sia il momento della preghiera, dell’attesa o il momento per esprimere 'buone onde', come dice il Papa quando si rivolge a chi non è credente ", spiega a Repubblica. " Ricordo che quando parlò ai gesuiti in uno dei suo viaggi disse chiaramente che il Papato è a vita - sottolinea Spadaro - L'idea di rinunciare al ministero petrino, già accennata in passato, appare come un'opzione ponderata qualora le energie scarseggiassero irreversibilmente. Il Papa ha sempre detto che Benedetto ha aperto una strada e trova possibile che un Papa rinunci al proprio ministero, ma questo andrà verificato sulla base di quel che sarà nei prossimi tempi. Non è questo il tempo di parlare delle cosiddette dimissioni, dunque" .

Sulla stessa lunghezza d'onda di Spadaro c'è anche il cardinale Ludwig Muller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede: in un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato che in

non di pensare a chi sarà il successore. E se c'è qualcuno che pensa al futuro mentre Francesco è in ospedale non va bene, non va bene per niente

questo momento bisogna pregare per la salute di Bergoglio, "".