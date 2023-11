Il Papa sulla crisi in Israele: "Due popoli due Stati soluzione saggia"

Nel giorno della festa di Ognissanti, il Papa parla per la prima volta ai microfoni del Tg1 in un'intervista a tu per tu condotta dal direttore Gian Marco Chiocci. Quasi un'ora di colloquio - di cui sono state trasmesse delle anticipazioni nell'edizione delle 20 - sui grandi temi d'attualità, quelli che stanno più a cuore al Pontefice come la guerra in Medio Oriente e in Ucraina, il dramma delle migrazioni, il cambiamento climatico. Ma grazie alle domande di Chiocci c'è stato spazio anche per svelare l'aspetto più privato dell'uomo salito sul soglio petrino ormai quasi undici anni fa.

Basta armi

Inevitabile parlare della guerra con l'aggravarsi della situazione in Medio Oriente. Francesco ha detto la sua citando indirettamente il suo predecessore Pio XII. Al direttore del Tg1 ha infatti detto che "ogni guerra è una sconfitta" aggiungendo che "non si risolve nulla con la guerra" mentre "tutto si guadagna con la pace, con il dialogo". Parole che richiamano lo storico "nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra" pronunciato da Pacelli nel 1939, con la seconda guerra mondiale alle porte.

L'appello trasmesso in onda questa sera è nel solco di quanto affermato oggi al termine dell'Angelus per Ognissanti. "La guerra è ancora troppo forte", aveva affermato affacciato su piazza san Pietro aggiungendo di continuare a "pregare per le popolazioni che soffrono a causa delle guerre di oggi" e di non dimenticare "la martoriata Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, non dimentichiamo Israele".

Crisi in Medio Oriente

Le immagini dei massacri di Hamas a Gaza e della successiva reazione israeliana sono state al centro della domanda rivolta a Francesco da Chiocci. Il Papa ha detto la sua sulla questione israelo-palestinese, sostenendo che sono "due popoli che devono vivere insieme" e definendo una "soluzione saggia" il "due popoli due Stati". Poi ha citato l'accordo di Oslo: "due Stati ben limitati e Gerusalemme con uno status speciale"

Non sono di sinistra

Francesco aveva già detto di non essere comunista. Prima ancora, in un'intervista dell'agosto 2013 a padre Antonio Spadaro, il Papa aveva ammesso di non essere mai stato di destra. A Chiocci, invece, Bergoglio ha chiarito di non sentirsi di sinistra.

La fidanzata

Tra gli affari privati, il Papa parlerà anche di quando aveva una fidanzata prima di diventare un seminarista. Bergoglio aveva raccontato di aver avuto una "fidanzatina" - questo il termine che utilizza - nel libro "Il Gesuita" scritto nel 2010 dai giornalisti argentini Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin. Questa esperienza risale al periodo precedente la vocazione, mentre nel suo libro "Il cielo e la terra" aveva ricordato un'infatuazione successiva, quando era già un giovane seminarista e rimase colpito da una ragazza al matrimonio di uno zio. "Pensai a lei per diverso tempo e non riuscivo a togliermela dalla testa", raccontò Bergoglio spiegando poi di aver scelto di continuare il cammino religioso.

Le sorprese del Papa

È nota la passione di Francesco per il calcio. Tifosissimo del San Lorenzo de Almagro, non ha mostrato lo stesso trasporto per la nazionale argentina. Lo scorso dicembre, infatti, era trapelata la notizia di un suo forfait davanti al televisore per la finale dei Mondiali tra l'Albiceleste e la Francia. Un'ulteriore conferma sembrerebbe arrivare dalla risposta data a Chiocci su chi preferisce tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona: Francesco, a sorpresa, a questi due nomi ha preferito quello del brasiliano Pelè.

Il precedente

Non è la prima che Chiocci intervista il Pontefice. Era già successo tre anni fa in un colloquio per l'AdnKronos - agenzia diretta all'epoca dal giornalista romano - dal quale emerse una sintonia personale tra i due e che toccò argomenti delicati come la pandemia, il rapporto con Benedetto XVI, le critiche, la salute e persino la successione. "Anche io ci penso a quel che sarà dopo di me, ne parlo io per primo", ammise Bergoglio. Tra le non poche interviste concesse da Francesco in questi quasi undici anni sul soglio petrino, quella realizzata da Chiocci con l'emergenza coronavirus ancora in corso può essere ricordata come una delle più confidenziali.