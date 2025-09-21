Abbonati
Vaticano

Paura per il cardinale Camillo Ruini, il porporato ricoverato per un blocco renale

La notizia ha cominciato a diffondersi ieri sera. Il cardinale sarebbe stato ricoverato per un blocco renale: ecco come sta

Sono ore di preoccupazione per il cardinale Camillo Ruini, ricoverato da ieri sera in ospedale per un blocco renale.

La notizia ha cominciato a diffondersi dalla serata di sabato 20 settembre, quando già si parlava di blocco renale, ma non era ancora stata data conferma dal Vaticano. Il religioso, ormai 94enne, ha già affrontato un grave problema di salute nell'estate del 2024, quando a luglio venne colpito da un infarto e fu ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico Gemelli (Roma).

L'ex presidente Cei e Vicario di Roma si trova dunque attualmente in ospedale, stavolta per un blocco renale.

Le sue condizioni era state date per gravi, anche se oggi filtra un cauto ottimismo. Stando alle ultime informazioni che filtrano dagli ambienti vaticani, Ruini ha passato tranquillamente la notte e questa mattina sembrerebbe stare meglio.

