"Prudenza". E papa Francesco sospende le udienze anche oggi

Niente da fare: l'influenza mette "ko" il Papa anche oggi. La Sala Stampa della Santa Sede, infatti, ha informato che gli impegni odierni di Francesco sono stati annullati per il persistere dello stato influenzale che lo aveva costretto a dare forfait anche sabato scorso. Ieri, invece, il Pontefice non aveva rinunciato alla tradizionale recita dell'Angelus dal Palazzo Apostolico durante il quale era tornato a parlare di guerra in Ucraina ed in Medio Oriente, chiedendo ai fedeli di non dimenticarsi di pregare per Israele e Palestina. Davanti a 20mila fedeli registrati nei dati ufficiali, Bergoglio aveva anche parlato della situazione in Nigeria ed aveva fatto un appello sul cambiamento climatico definito "problema sociale e globale".

L'influenza del Papa

La nota della Sala Stampa della Santa Sede ha dato notizia che per il Papa "persistono i lievi sintomi influenzali, senza febbre" e dunque "per precauzione sono comunque sospese le udienze di questa mattina". Da un lato, quindi, la rassicurazione sulla salute del Pontefice alle prese soltanto con un malanno di stagione, dall'altro la comunicazione dell'annullamento degli impegni di questo primo giorno della settimana. Affacciandosi su piazza san Pietro ieri, Francesco si è mostrato al mondo in condizioni di salute non preoccupanti ed ha rassicurato i fedeli.

L'età avanzata e gli acciacchi di questi anni hanno evidentemente suggerito all'equipe medica del Pontefice di preservarlo in vista di appuntamenti più importanti, consigliandogli riposo per la giornata di oggi. Indicazioni non facili da seguire: Nelson Castro, medico argentino che sulla salute dei Papi ha scritto un libro e che conosce bene Bergoglio, ha dichiarato in passato che il suo connazionale "non è un paziente facile" perchè sarebbe "una testa dura". Una circostanza confermata in alcune interviste dal diretto interessato quando si è parlato della sua salute, argomento sempre ricorrente negli ultimi anni così come il tema delle dimissioni da lui sempre allontanate.

L'agenda sempre piena

Nonostante lo stop temporaneo, l'agenda papale non smette di riempirsi. Si è saputo, ad esempio, che il prossimo 8 marzo Francesco è atteso nella chiesa di San Pio V, parrocchia del quartiere Aurelio, per l'undicesima edizione dell'iniziativa "24 ore per il Signore" che si svolge in Quaresima e che lo scorso anno lo portò nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, sempre vicina al Vaticano.

Gli esercizi spirituali

La scorsa settimana gli impegni del Pontefice erano stati sospesi per il periodo di esercizi spirituali con i capi dicastero della Curia. Saltata anche la consueta udienza generale del mercoledì che, invece, si terrà dopodomani ma all'interno dell'aula Paolo VI. Quindi niente ritorno delle udienze generali in piazza san Pietro, ma per il momento si resta al chiuso probabilmente per proteggere la salute del Papa alle prese con i lievi sintomi influenzali che lo hanno bloccato in questi ultimi giorni. L'87enne Pontefice difficilmente si tira indietro, ma gli 87 anni e i problemi di salute che ha avuto nel 2023 consigliano maggiore prudenza nell'esposizione pubblica. Inoltre, il Papa deve prepararsi al meglio per gli impegni della Settimana Santa tra i quali ci sarà anche la tradizionale Via Crucis al Colosseo a cui lo scorso anno non partecipò fisicamente. La comunicazione ufficiale sostenne che l'assenza di Francesco era legata al freddo, quindi dettata dalla necessità di proteggerlo da eventuali malanni fisici.