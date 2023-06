"Quando ero bambino la tv non era stata inventata". La gaffe su Rai1 col Papa

Ha destato clamore la visita in Rai di Papa Francesco per farsi intervistare da Lorena Bianchetti. La visita è stata presentata come la prima volta di un pontefice in uno studio televisivo, nonostante solo poche settimane fa lo stesso Santo padre avesse partecipato, sempre in studio, alla registrazione del programma "Faccia a faccia con Papa Francesco", appuntamento one shot per il colosso dello streaming Disney Plus. Sicuramente, è stata la prima volta di un Papa negli studi Rai e il 27 maggio è significativo in tal senso. Anzi, c'è un episodio che racconta lo stesso Papa a proposito della sua prima volta in tv, che pare sia stata in Argentina: " A Buenos Aires, ma era piccolino ".

Papa Francesco e la conduttrice di "A sua immagine" hanno dialogato sui principali temi della Chiesa cattolica ma si è resa protagonista anche di una gaffe, proprio nei confronti di Jorge Mario Bergoglio, che ha reagito con ironia. " Santità, avrei una domanda particolare da fare, molto personale: posso chiedere se da bambino aveva un programma preferito in televisione? ", è la domanda d'esordio della Bianchetti per il Papa, che a quel punto decide quasi di prendersi gioco delle dinamiche televisive, dimostrando di conoscerle molto bene. " Vedi cara... Ti rispondo raccontando un grande segreto del Papa, lo vuoi sapere? ", è la risposta di Bergoglio. Convinta di ricevere uno scoop, la giornalista si è mostrata particolarmente entusiasta: " Sì, sì, sì... La prego Santità, ce lo dica ". A quel punto, il Santo Padre spiega alla Bianchetti: " Quando ero bambino la televisione non era ancora stata inventata ".

Risate e applausi in studio per il Pontefice e per la conduttrice. Jorge Mario Bergoglio, infatti, è nato nel 1936, quando già erano in corso i primi test televisivi. Ma prima che la tv potesse fare il suo ingresso nelle case dei cittadini sarebbero dovuti passare molti anni. La prima trasmissione televisiva in Argentina si effettuò solamente mercoledì 17 ottobre 1951, quando colui che sarebbe poi diventato Papa aveva già compiuto 15 anni. Solo 9 anni dopo nacque la televisione privata. L'Argentina ha anticipato l'Italia nella prima trasmissione televisiva, visto che nel nostro Paese Rai1 non è stata accesa prima del 1954. Sempre a proposito di tv, grande mezzo di trasmissione di notizie e informazioni, il Papa ha parlato anche del caso di Trevignano durante la registrazione di "A sua immagine". Le apparizioni su lago di Bracciano sono da tempo al centro di numerosi programmi televisivi e il Papa, pur senza esplicitarlo, ha sollevato dei dubbi sul caso specifico.