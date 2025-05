Il racconto di Prevost su Bergoglio: "Non andavamo sempre d'accordo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni successione al soglio di Pietro finisce per essere arricchita da aneddoti, specie nell’era digitale. Sul web, è spuntato un filmato di due anni fa che immortala Papa Leone XIV, ai tempi missionario in Perù, mentre parla ai fedeli del suo rapporto con il suo predecessore. «Ieri - racconta nel video - sono stati celebrati i dieci anni di pontificato di Papa Francesco. Lo conoscevo - continua - quando era arcivescovo di Buenos Aires. Come generale degli agostiniani, l’ho incontrato più volte». Poi il tono, come il filmato testimonia, si fa scherzoso: «Quando è stato eletto, ho detto ad alcuni confratelli: “Benissimo, grazie a Dio non diventerò mai vescovo”». Prevost, che poco dopo il periodo in cui è stato girato il video, in realtà, sarebbe stato creato cardinale da Bergoglio, spiega le ragioni della battuta. «Non dirò perché, ma non in tutti gli incontri con il cardinal Bergoglio siamo andati d’accordo». Un filmato che ha stuzzicato soprattutto i teorici della necessità di una ferma discontinuità tra questo pontificato e quello precedente. «Discontinuità» che qualcuno ha anche intravisto nella scelta del pontefice di cantare in latino il suo primo Regina Caeli. Un’usanza che Papa Francesco non aveva. I gesuiti - ha glissato all’inizio del pontificato di Bergoglio padre Federico Lombardi - «non rubricant, nec cantant». Cioè non cantano e non perdono troppo tempo dietro agli aspetti liturgici. Papa Leone XIV, in questi primi giorni di pontificato, ha citato più volte il suo predecessore. E si è già recato in preghiera sulla tomba di Bergoglio.

La «continuità», insomma, non è discussione. I primi segnali, però, suggeriscono come lo stile di Prevost sia molto diverso da quello dell’ex arcivescovo di Buenos Aires. Uno dei motivi, forse, per cui non sempre i due siano «andati d’accordo».