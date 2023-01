"Santo subito". Il coro dei fedeli in piazza San Pietro

Una folla di gente è arrivata in piazza San Pietro per salutare un'ultima volta, in occasione del suo viaggio verso la casa del Padre, il Papa emerito Benedetto XVI. Presenti capi di Stato, membri di famiglie reali, teste coronate, leader di altre fedi ma soprattutto sacerdoti, suore, comunità e semplici parrocchie. Tra la moltitudine di circa 50mila persone anche un cartello: "Santo subito".

Tutti uniti nella volontà di rendere omaggio a un grande teologo che con la sua capacità analitica è riuscito a non apparire mai banale interrogandosi e sviscerando temi spinosi come il cosa volesse dire davvero il vivere cristianamente, le radici e la missione della civiltà europea, la vita di Gesù e i dogmi cristiani a fronte del relativismo moderno. Non a caso Papa Francesco durante l'omelia ha posto l'attenzione sulla " fiducia orante e adoratrice " che è " capace di interpretare le azioni del pastore e adattare il suo cuore e le sue decisioni ai tempi di Dio: 'Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche essere pronti a soffrire. Amare significa: dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della sua presenza ". Bergoglio ha poi concluso la sua Omelia dicendo: " Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce! ". Si tratta di una giornata unica nella storia per la Chiesa cattolica. Per la prima volta un Papa regnante celebra il funerale di un Papa emerito. Nel 1802 Pio VII partecipò a quelli di Pio VI. Concelebrano insieme a Bergoglio anche centotrenta cardinali, trecento vescovi e quasi tremilasettecento sacerdoti giunti da ogni parte del mondo.

I cori e i cartelli: "Santo subito"