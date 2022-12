"La sua scomparsa addolora tutti i cristiani". Il cordoglio del Cav per Ratzinger

La morte di Papa Ratzinger ha colpito la politica italiana e la maggior parte dei leader italiani hanno espresso il loro cordoglio per quello che è stato uno dei Pontefici più influenti dell'ultimo secolo. Anche Silvio Berlusconi, nel suo discorso di fine anno, ha voluto lasciare un pensiero sulla sua scomparsa, ricordando i principio rimarcati e adottati da Joseph Ratzinger durante il suo pontificato.

" La scomparsa di Sua Santità Benedetto XVI addolora i cristiani di tutto il mondo. La sua testimonianza di profonda spiritualità, di raffinata cultura, di serenità nella sofferenza, ha un valore universale. Per noi credenti rimarrà indelebile il ricordo di un pontificato di grande autorevolezza ed autentica carità ", ha detto Silvio Berlusconi in un intervento social per ricordare il Santo Padre emerito. " Per me personalmente quello di un dialogo stretto e fecondo, in particolare negli anni dei miei governi, basato sul rispetto della distinzione fra Chiesa e Stato ", ha proseguito il Cavaliere.

Silvio Berlusconi ha poi ricordato come i principi fondanti dei suoi governi fossero allineati con quelli di Papa Ratzinger anche " sulla condivisione di valori fondamentali, come la tutela della vita, della pace, della giustizia, la costruzione di un'Europa consapevole delle sue forti radici cristiani ". La morte di Papa Benedetto XVI ha profondamente colpito la comunità cattolica italiana e lo stesso Silvio Berlusconi ha concluso: " In questo triste giorno ci uniamo in preghiera a Papa Francesco e a tutta la Chiesa Cattolica ".