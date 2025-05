Sul comignolo della Cappella Sistina torna il "gabbiano del Conclave" a guardia del comignolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli occhi del mondo sono puntati sul comignolo della Cappella Sistina, dove da poco prima delle 18.00 i Cardinali sono chiusi in Conclave dopo il giuramento di silenzio. Alle 19 era prevista la prima fumata ma dopo il grande ritardo accumulato ha iniziato a circolare l'indiscrezione che in questa prima giornata i cardinali potrebbero non aver votato: da regolamento è un'opzione possibile, anche se non frequente. Tuttavia, alle 21.01, è stata fatta la prima fumata nera. Per occupare il tempo dell'attesa, i 45mila di piazza San Pietro e le milioni di persone che hanno seguito da casa le operazioni in attesa del segnale del Conclave, hanno notato alcuni gabbiani che per tutto il tempo hanno stazionato nei pressi del comignolo.

A Roma non è un fatto inconsueto, si tratta di animali che nella Capitale sono di "casa". Tuttavia, un gabbiano in particolare è stato inquadrato da tutte le televisioni fino a quando il cielo di Roma non si è fatto scuro. È rimasto a "guardia" del comignolo per ore, con brevi pause, tanto che qualcuno l'ha rinominato "guardia svizzera" del Conclave. Il vero protagonista, nelle lunghe ore di attesa, è stato proprio lui. Alcuni testimoni presenti fin dal mattino in piazza San Pietro raccontano che il gabbiano è arrivato poco prima della messa celebrata dai cardinali che tradizionalmente dà il via alla prima giornata di Conclave. I fedelissimi di questa tradizione non mancano di ricordare che in ogni elezione papale c'è stato un gabbiano che ha fatto da "guardia" al comignolo della Cappella Sistina. Il 13 marzo 2013, poco prima che venisse liberato il fumo bianco per Francesco, un altro gabbiano si posò nello stesso identico posto, tanto che quacuno in quell'occasione ci vide un presagio.

Stavolta no: la sua presenza non è stata fautrice di una fumata bianca, ma la sua presenza ha comunque destato molta curiosità. La sentinella ha spiccato il volo qualche minuto prima che dalla stufa Cappella uscisse il fumo nero e ora c'è chi aspetta domani per vederlo tornare, già al mattino, in attesa della prima fumata di giornata.

La seconda e la terza votazione del conclave potrebbero avere lo stesso esito di quello odierno ma già dal pomeriggio di domani le quotazioni alzano la quota dando come molto probabile un'elezione al secondo giorno di Conclave.