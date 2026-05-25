Ue, intergruppo demografia ricevuto da Papa Leone XIV. Inselvini e Sberna (FdI-Ecr): "Grazie al Santo padre per centralità famiglia e natalità"

“Un giornata storica, che ci riempe di orgoglio per la quale ringraziamo il Santo Padre. Non è un caso che sia stato scelto l’intergruppo per la Demografia come il primo Intergruppo della storia accolto dal Santo Padre.

Abbiamo dato un messaggio di unità sui temi della demografia e della famiglia con la presenza delle più alte cariche sul tema, evidenziando l'importanza di tutelare la dignità della Vita in tutte le sue fasi. Questo segna quelle che per il Papa e per la Chiesa devono essere le priorità assolute per le istituzioni e per l'Europa intera”.

Lo ha detto Paolo Inselvini, Eurodeputato FdI e co-presidente dell'Intergruppo per la Demografia al Parlamento Europeo, questa mattina al termine dell’udienza privata nella Sala Clementina in Vaticano, in cui Papa Leone XIV l ha ricevuto ‘Interrgruppo del Parlamento Europeo sulla demografia, alla presenza

del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, del Commissario europeo per il Mediterraneo, con delega alla Demografia, Dubravka Šuica, il vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il rappresentante speciale dell’OSCE per il cambiamento demografico Gudrun Kugler, oltre ai tre co-presidenti dell’Intergruppo Demografia appartenenti ai gruppi ECR, EPP e S&D oltre a rappresentanti di associazioni del terzo settore impegnate sui temi della famiglia, della natalità e della demografia.

“Grazie al Santo Padre per le sue preziose parole e per aver voluto ricevere l ‘Interrgruppo del Parlamento Europeo sulla demografia- afferma la vice presidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna (FDI/ECR) - Senza persone non c’è produttività, non c’è innovazione, non c’è industria. La denatalità non è solo un dramma sociale, è il primo freno alla nostra economia. La Commissione ha rimesso la demografia tra le priorità, e adesso tocca a chi siede nelle istituzioni tradurla in scelte vere, sulla casa, sul lavoro, sulla conciliazione, sulla tenuta dei territori.

Investire in famiglie e giovani non è una spesa, è la prima politica industriale di cui l’Europa ha bisogno”.All’incontro con il Papa ha fatto seguito la conferenza dal titolo ‘Demografia ed Europa: un momento decisivo’”.