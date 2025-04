Il video inedito del Papa. Ecco cosa diceva ai giovani

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giorno dopo il funerale del Santo padre viene diffuso un video in cui Papa Francesco si rivolge ai giovani. È un filmato importante, rimasto sino ad ora inedito, che risale all'8 gennaio di quest'anno, un mese prima di ammalarsi gravemente ai polmoni, a febbraio, dovendo ricorrere alle cure del Policlinico Gemelli.

Bergoglio si trova a Santa Marta, la sua residenza, e parlando ai giovani rivolge loro un invito accalorato: l'ascolto, strada maestra per comprendere gli altri, unica possibilità per giungere alla pace.

Il video era rivolto ai ragazzi dei Laboratori dell'ascolto, ideati da Luca Drusian con il sostegno del pontefice. Visto oggi ha un sapore particolare, quasi un testamento a beneficio di tutti i giovani.

"Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è ascoltare".

"Guardate bene la gente, la gente non ascolta.

Alla metà di una spiegazione risponde e questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto”, si sente nel video. Poi l'esortazione, già fatta altre volte in passato, di non dimenticare i nonni: “I nonni ci insegnano tanto".