Venditalia 2020 cambia date, si terrà dal 18 al 21 novembre

Nuova data per Venditalia che si terrà nel quartiere fieramilano Rho dal 18 al 21 novembre 2020. Venditalia è la più importante manifestazione internazionale della distribuzione automatica, organizzata da Venditalia Servizi e promossa da Confida - Associazione Italiana della distribuzione automatica, che rappresenta i diversi comparti merceologici dell’intera filiera della distribuzione automatica.

La decisione di posticipare la manifestazione che era prevista dal 20 al 23 maggio prossimi, è in linea con le ultime ordinanze emesse da Regione Lombardia, con i Decreti della Presidenza del Consiglioi e con le linee guida del ministero della Salute e punta prioritariamente a tutelare la salute di tutte le persone che lavorano alla realizzazione della manifestazione.

La nuova data è stata individuata grazie a un’attenta attività di ascolto delle esigenze del mercato e al confronto aperto con espositori, buyer e stakeholder;. Considerando il calendario internazionale: il mese di novembre è risultato come il migliore per realizzare al meglio la manifestazione, lontano da possibili accavallamenti con altre manifestazioni.

Il lavoro per l’organizzazione della nuova edizione non si ferma, con l’obiettivo di realizzare un evento in linea con le esigenze del mercato.

Informazioni su www.venditalia.com