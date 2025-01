A Venditti e (finalmente) Zanicchi il premio alla carriera di Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Poche collaborazioni tra i big in gara e tanti omaggi ai grandi della musica italiana. Carlo Conti ieri in diretta con il Tg1 ha ufficializzato la lista dei duetti per la quarta serata, quella dedicata alle cover, del Festival di Sanremo 2025. Le cover verranno giudicate da televoto, sala stampa e radio: ci sarà un vincitore della serata ma i voti non influiranno sulla classifica finale.

L'idea del direttore artistico di favorire duetti tra i big in gara, una sorta di «gioco delle coppie», non ha riscosso grande successo. Sono soltanto tre le coppie di Big che si sono formate: Elodie e Achille Lauro si esibiranno con un mix di A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè; Tony Effe e Noemi interpreteranno 'Tutto il resto è noia' di Franco Califano (citato anche nel brano di Effe in gara); e Rkomi, insieme a Francesca Michielin, proporrà La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.

A Sanremo, i big napoletani scelgono la loro città come tema per la serata delle cover. I The Kolors duetteranno con Sal Da Vinci sulle note di Rossetto e caffè. Rocco Hunt e Massimo Ranieri renderanno omaggio a Pino Daniele. Hunt, insieme a Clementino, si esibirà con Yes I know my way, mentre Massimo Ranieri, accompagnato dai Neri per Caso, ha scelto Quando (1991). Anche i genovesi omaggiano un loro grande artista: Fabrizio De Andrè. Bresh con Cristiano De Andrè per Crêuza de mä. Olly, con Goran Bregovic and The Wedding e Funeral band ricorderà il cantautore ligure con Il pescatore. Doppio omaggio anche per Califano che, dopo Tony Effe e Noemi, è il protagonista anche del duetto di Willie Peyote che con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga proporrà Un tempo piccolo. Carlo Conti ha anche annunciato i due artisti che riceveranno il premio alla carriera: Iva Zanicchi e Antonello Venditti. «Ci saranno due premi alla carriera - ha detto Conti -.

Il primo va ad una donna che 60 anni fa ha esordito al Festival di Sanremo e l'ha vinto per ben tre volte ed è Iva Zanicchi», «l'altro è uno dei grandi cantautori italiani che continua a regalarci successi ed è il grande Antonello Venditti», ha aggiunto Conti, sottolineando: «Sto facendo l'invito adesso. Anche loro lo scoprono adesso».