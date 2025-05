La Ventura fa l'opinionista e partono subito le polemiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ha ancora cominciato a misurarsi nel suo nuovo ruolo di opinionista, che già scoppiamo le polemiche. O le finte tali, che comunque non cambia. Insomma, da domani sera su Canale 5 Simona Ventura torna al suo grande amore, L'Isola dei famosi. Ma non ci torna né in veste di presentatrice (lo fu per le otto roboanti edizioni Rai, dal 2003 al 2011), né in veste di concorrente, nell'edizione del 2016 che la fece tornare sull'onda. Ci va invece come opinionista, in studio accanto a Veronica Gentili che, da giornalista, prende in mano la conduzione nella speranza di dare nuova luce a un reality sulle cui spalle gravano molti anni. Beh, insomma, che succede? Proprio alla vigilia della partenza, le agenzie battono una notizia a dir poco strana: «Il ritorno all'Isola dei Famosi - scrive l'Adnkronos - è costato a Simona Ventura un taglio dei compensi, previsti nel suo contratto con la Rai. La conduttrice, infatti, per fare il reality ha rinunciato alla realizzazione dell'«adventure game» L'ignoto previsto su Raidue in autunno. L'entourage della conduttrice, interpellato, non vuole commentare in alcun modo. In Rai fanno notare che è un po' difficile parlare ora di un possibile taglio di cachet visto che i palinsesti autunnali non sono stati ancora decisi e, soprattutto, che, essendo in onda in periodi diversi, un programma non escluderebbe l'altro. Insomma, paiono notizie messe in giro ad arte.

In ogni caso, da stasera vedremo Simona cimentarsi nella nuova avventura di una carriera lunga che ha toccato momenti di gloria e momenti più difficili. Lei, come un'araba fenice, è sempre riuscita a risorgere. Comunque, è un buon momento: compiuti i sessant'anni, con un marito (Giovanni Terzi) con cui ha una relazione felice, cinque figli in comune, e tanti impegni tv: da Citofonare Raidue alla domenica mattina, al Tavolo di Fabio Fazio e adesso L'Isola.

Ora il problema principale per lei sarà mordersi la lingua e non togliere spazio alla Gentili visto che conosce i meccanismi del reality come nessun altro. Se poi ci sarà anche L'Ignoto su Raidue e quanto sarà pagata si vedrà.