Abruzzo in estate, alla scoperta dei luoghi di montagna più gettonati

L'Abruzzo è una regione dalle mille soprese, perché non offre solo la possibilità di trascorrere vacanze in riva al mare o visitando borghi deliziosi e ricchi di storia. Ma è la meta perfetta per chi ama la montagna, per chi vuole trascorrere le ferie tra sentieri, arrampicate e vegetazione incontaminata. Del resto la regione vanta un territorio prevalentemente d'altura, che si divide in due macro aree separate dalle catene montuose della Maiella e del Gran Sasso.

L'ideale per gli appassionati di eremi, grotte, cime, rocche, riserve naturali ma anche rifugi e ruscelli d'alta quota, senza dimenticare il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Con scenari magici e atmosfere uniche, vera perfezione per chi brama il silenzio e la pace che possono offrire solo la natura e i suoi paesaggi mozzafiato. E allora cosa aspettate? L'Abruzzo è la regione che fa per voi per trascorrere le vacanze ad alta quota: scopriamola insieme.

Roccaraso

Si trova in provincia dell'Aquila nella zona degli Altipiani Maggiori, è una meta turistica molto frequentata in inverno ma che offre molte opportunità di svago anche durante l'estate. La cittadina si sviluppa in piano e, per questo, è perfetta per fare lunghe passeggiate e per raggiungere il Pratone, un maxi spazio verde curato nel centro della zona abitata. Un luogo attrezzato con giochi e attività per i più piccoli, mentre poco fuori Roccaraso è possibile imbattersi in molte strutture legate all'equitazione o prendere la seggiovia per raggiungere i rifugi di zona. È un luogo davvero affascinate ricco di sentieri e stradine da affrontare con la complicità dei più piccoli, per una vera immersione nella natura.

Lago di Barrea

Situato in provincia de L’Aquila a 972 metri di altitudine è un lago artificiale con acque limpide nei toni dell'azzurro e del turchese, perfetto per rilassarsi sfruttando le tante spiaggette che caratterizzano la riva. Una meta interessante per chi vuole fare un po' di sport d'acqua, oppure seguire i tanti percorsi in bicicletta che ne caratterizzano il paesaggio. Ma anche punto di partenza e arrivo per effettuare passeggiate nel verde e un po' di trekking.

Lago di Campotosto

È il lago più grande della regione Abruzzo, caratterizzato da un panorama davvero suggestivo grazie alle montagne che lo abbracciano e proteggono. Il lago artificiale offre uno sguardo suggestivo che rilassa la mente, fino a raggiungere il Gran Sasso e il Corno Grande. Una meta ambita sia d'inverno che d'estate grazie alle innumerevoli aree verdi dove effettuare rilassanti picnic, raggiungere le mini spiaggette dove prendere sole o dalle quali partire per praticare sport acquatici. Il lago si può raggiungere anche in bicicletta o a cavallo.

Monti della Laga

Area verde d'altura molto suggestiva, i monti delle Laga sono circondati e arricchiti da bacini e corsi d'acqua che ne caratterizzano il paesaggio. Per raggiungerli si possono percorrere i classici sentieri di montagna oppure i vecchi cammini della transumanza, noti come tratturi. Una camminata mistica tra boschi e natura, rasserenati dai rumori delle tante cascate che ne caratterizzano la salita come quella della Morricana, quella delle Barche, fino a raggiungere il sentiero delle Cento Cascate.

Prati di Tivo

Si trovano in provincia di Teramo, all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ed è molto frequentato sia d'inverno che d'estate. Si possono affrontare innumerevoli attività come volo in parapendio, climbing, trekking, canyoning, ma anche percorsi acrobatici all'interno del Parco Avventura. Verde e natura fanno da cornice e scenario a questo luogo così unico e imperdibile.

Pescocostanzo

Anche questa è una meta invernale molto frequentata ma anche d'estate mostra tutto il suo fascino come parte integrante dei Borghi più belli d'Italia. Situato a 1.395 metri di altitudine è una piccola ed elegante perla di rara bellezza, con il suo centro storico ancora intatto. Da qui si possono raggiungere il Bosco di Sant'Antonio e il Monte Rotella, per un'immersione nella natura più vera.

Ovindoli

Si trova nel cuore del Parco Regionale Velino-Sirente ed è molto noto per i suoi innumerevoli impianti sciistici ma la location è molto frequentata anche durante il periodo estivo dove si può godere di un ottimo refrigerio. Non mancano le attività legate alle escursioni, alle passeggiate ad alta quota e al trekking, oltre alla scoperta del territorio rigorosamente in bicicletta o a cavallo.

Lago di Pietranzoni

È un piccolo laghetto nei pressi del Gran Sasso, e durante le giornate più limpide si trasforma in specchio nel quale si riflette il Corno Grande. Si raggiunge facilmente attraversando piccoli borghi, santuari e cascate naturali. Un'occasione per ammirare la bellezza naturale del luogo.

Riserva Zompo Lo Schioppo

Si tratta di una zona protetta di 1.025 ettari localizzati nella Valle Roveto, parte integrante dell'Appennino laziale-abruzzese. La cascata naturale di Zompo Lo Schioppo è protagonsita unica della zona, dove flora e fauna trovano in quest'area una dimora ricca di bellezza e benessere.

Pescasseroli

Dall'alto dei suoi 1.167 metri di altitudine la cittadina offre un percorso affascinante tra antiche costruzioni religiose, santuari e chiese, oltre a un castello del tredicesimo secolo. È il luogo perfetto per le attività invernali ma è molto frequentata anche durante l'estate, grazie agli innumerevoli percorsi da affrontare in bicicletta e a cavallo. Da qui si può raggiungere le faggete di Coppo del Principe e di Coppo del Morto, che sono patrimonio dell'UNESCO.

San Vito e Fara San Martino

Sono due località molto amate dagli estimatori dell'arrampicata con supervisine, si trovano sulle pendici della Majella, in zona Piana delle Mele. Con tanto di ingresso suggestivo, ovvero le gole scavate nel tempo dal fiume Verde e da percorrere a piedi.

Gole del Saggittario

Una vera e propria oasi naturale protetta dal WWF, nella quale vivono il lupo e l'orso Marsicano, l'aquila Reale e il falco Pellegrino. Un luogo affascinante scavato dalle acque dei fiumi, caratterizzato da cascate, sorgenti ma anche rupi e falesie dalle altezze mozzafiato. Un percorso nella natura più vera e selvaggia, da affrontare seguendo il sentiero geologico delle Gole.

Parco Naturale Sirente Velino

È un'area protetta caratterizzata da tre zone specifiche: l'Altopiano delle Rocche di origine carsica, la Marsica settentrionale con svariati arroccamenti rocciosi e la Valle dell'Aterno e la Valle Subequana, dove scorre il fiume Aterno. Un luogo davvero particolare dove aree rocciose cedono il passo a gole e avvallamenti, ma anche a boschi, pascoli e prati fino a raggiungere luoghi incontaminati e siti archelogici.

Parco Nazionale della Majella

Una vera e propria oasi verde ricca di vegetazione con 74mila ettari di estensione, dove convivono innumerevoli specie protette che trovano giusta dimora all'interno di canyon e delle aree selvagge. L'esplorazione del territorio consente di ammirare la presenza di una flora e una fauna molto ricche, oltre a raggiungere Pacentro, parte dei Borghi più Belli d'Italia.

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Una zona largamente estesta, circa 150mila ettari, che abbraccia ben tre regioni: Abruzzio, Lazio e Marche. Un territorio in continua evoluzione con rilievi geologici sempre vari, in grado di creare habitat mai uguali perfetti per accogliere innumerevoli specie sia animali che vegetali. Un lugo da visitare con il supporto di una guida esperta per godere di paesaggi e scenari unici.

Parco Nazionale d'Abruzzo

Vero paradiso cincondato dalle montagne con altezze che passano dai 900 metri ai 2.200 sopra il livello del mare, e caratterizzate dal passaggio del fiume Sangro. Una location unica, luogo preferito da una vasta varietà di piante e animali dove dimorano anche 12 comuni. Il parco è tra i più gradi d'Europa e invita alla sua scoperta, grazie alla presenza di tantissimi percorsi, sentieri e cammini da affrontare a piedi o in bicicletta.

Campo Imperatore

Parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, a 2.200 metri di altezza, è un luogo davvero interessante che alterna distese verdi, colline e zone montane. Molto frequentato d'inverno, diventa meta irrinunciabile anche in primavera e in estate sia per ammirare le splendide fioriture di stagione che per raggiungere l’Osservatorio Astronomico e il bellissimo Giardino Botanico.