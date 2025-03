Alpin Arena Senales: la potenza dei 3.000 metri

Ascolta ora 00:00 00:00

La Val Senales scatena il fascino totemico dei primordi. Il corpo si adatta all'impero del ghiaccio: è la vertigine quasi mistica dell'alta montagna. Si scivola sulle bianche strade del ghiacciaio Hochjochferner (Gioco Alto), in compagnia delle aquile, della neve perenne e dell'aria sottile nel comprensorio Alpin Arena Senales: 11 impianti, 42 km di piste tra i due e tremila metri per sci, fondo e slittino. La diversità di conformazione soddisfa tutti gli amanti dei monti, dagli atleti alle famiglie, nella lunga stagione che in alta quota assicura ottima neve da settembre a maggio. Lontano dalla folla si prende confidenza con lo sport sulle piste Glocken, Finail e Gletschersee; si assaporano il vento, il sole e la maestosa ampiezza della conca del ghiacciaio nelle piste Grawand e Hintereis, che conducono al Bella Vista, il rifugio-perla di Paul Gruner, incastonato in un mare di montagne.

Si sfidano le curve movimentate sul versante di Lazaun, si sfreccia come i campioni lungo la mitica Leo Gurschler. La pista dei contrabbandieri segna la discesa a valle da gustare metro per metro negli otto chilometri di borotalco con muri di media pendenza alternati a passaggi di estrema bellezza fino a Maso Corto. L'orizzonte dalla piattaforma Iceman Ötzi Peak 3.

251 sarebbe familiare anche all'uomo di Similaun: un quadro di nuvole che accarezzano 126 vette di tremila metri e dune di neve lucente di tre nazioni: Italia, Austria e Svizzera. Il sole, lassù, è vicinissimo.

Info: www.valsenales.com.