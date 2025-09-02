Alsazia, mercatini di Natale e Parlamento Europeo

Partenza il 27 novembre, rientro il 30 novembre 2025 (4 giorni/3 notti).

Un viaggio magico in Alsazia, alla scoperta dei mercatini di Natale più suggestivi della regione. Dal 27 al 30 novembre, vi porteremo nell'atmosfera festosa delle strade e delle piazze alsaziane, adornate con luci e decorazioni natalizie. Visiteremo i mercatini di Natale di Strasburgo, Colmar e altre città della regione, dove potremo trovare prodotti locali, artigianato e deliziosi dolci natalizi. Faremo una visita al Parlamento Europeo a Strasburgo, un'opportunità unica per scoprire la storia e il funzionamento dell'istituzione europea. Un viaggio che combina tradizione, cultura e politica in un contesto natalizio incantevole. Accompagnati nel viaggio da una delle nostre prestigiose "firme" de il Giornale.

Il prezzo speciale riservato è di 1250 euro a persona (hotel 4 stelle formula mezza pensione, bus privato, escursioni, visite guidate, ingressi e assicurazioni incluse.)

Viaggio realizzato in collaborazione con Gattinoni Travel, agenzia leader nel settore viaggi da oltre 40 anni.

Per informazioni e prenotazioni: 0250071217 oppure via mail viaggidelgiornale@gattinoni.it

Se vuoi avere maggiori informazioni, compila il seguente form e sarai ricontattato: clicca qui

Qui potete vedere il programma dettagliato del viaggio:



1° giorno, giovedì 27/11 – MILANO / LUCERNA / FRIBURGO

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Lucerna. All’arrivo, visita guidata (2h00 ca.) del centro storico: abbracciata da maestose vette e lambita dal Lago dei Quattro cantoni, è una splendida città medievale con ponti coperti, ediﬁci storici e piazze vivaci. Pranzo libero a carico dei partecipanti e tempo a disposizione per la visita libera ai mercatini di Natale: qui si respira l'atmosfera natalizia in ogni angolo tra piazzette, fontane, gli antichi palazzi della città vecchia e lungo il famoso Kapellbrucke, il ponte coperto in legno. Al termine, proseguimento per Friburgo/dintorni per la sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento.



2° giorno, venerdì 28/11 – RIQUEWIHR & COLMAR

Prima colazione in hotel e, dopo la visita libera del delizioso borgo medievale di Riquewihr, proseguimento per Colmar, uno dei borghi più belli dell’Alsazia, con il suo mosaico di canali, vicoli e antiche case a graticcio, in cui spiccano il quartiere di Petite Venise e quello dei “tanneurs”, i conciatori. Pranzo libero a carico dei partecipanti e tempo a disposizione per visitare il Mercatino di Natale che si sviluppa nelle piazze del centro, particolarmente celebre per le sue luminarie. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.



3° giorno, sabato 29/11 – STRASBURGO e dintorni

Prima colazione in hotel, partenza per Strasburgo, visita guidata della città e ingresso (incluso) al Parlamento Europeo. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, visita con guida interna del Forte di Schoenenbourg a Hunspach, la più importante struttura di artiglieria della Linea Maginot con gallerie sotterranee lunghe 3km, e profonde 30mt, che permettono di capire come funzionasse la Linea Maginot, linea di fortiﬁcazioni, costruita tra il 1929 e il 1940 per combattere le invasioni straniere e costruita da numerosi blocchi di cemento sormontati da campane o torrette metalliche. Rientro in hotel cena e pernottamento.



4° giorno, domenica 30/11 – FRIBURGO / MILANO

Prima colazione in hotel e in mattnata visita guidata di Friburgo, nel cuore della Foresta Nera, per una passeggiata con la guida nel centro storico medievale, caratterizzato da vicoli acciottolati e accoglienti piazzette, come la Rathausplatz, la Piazza del Municipio, e Munsterplatz, la piazza della Cattedrale. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, partenza per il rientro ai luoghi di destinazione.

La quota comprende:

* viaggio in pullman GT * sistemazione in hotel 4 stelle * trattamento di mezza pensione come da programma * guide a disposizione in loco per visite ed escursioni come da programma * ingressi (Parlamento Europeo Strasburgo / Fort de Schoenenbourg a Hunspach) * assicurazione medico bagaglio e annullamento-viaggio.

