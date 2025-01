Atmosphere Kanifushi, relax e alta cucina veg

Ascolta ora 00:00 00:00

«Essere a casa, lontani da casa». Succede a 35 minuti di idrovolante da Malè, nell'atollo di Lhaviyani, a Kanifushi, isola resort 5 stelle di sole ville della collezione Atmoshere Hotels & Resorts che si estende per 2 km tra le acque turchesi della laguna e 90 m in larghezza. Le ville, affacciate sulla spiaggia e con vista tramonto, sono immerse in una vegetazione lussureggiante che crea un lungo tunnel verde sotto il quale ci si sposta in biciletta (o buggy), tra le ombre delle foglie proiettate sul candore della sabbia. Con in cuore la sensazione di aver trovato il proprio nido, un po' legno un po' conchiglia, perché l'oceano si sente in ogni momento. «L'ospitalità cortese è la forma più elevata di servizio» dice il general manager Ram Bhoyroo «lo scopo è far sentire l'ospite a casa». E in effetti il 30% ritorna ogni anno, con benefit che aumentano dopo ogni ritorno e molta attenzione alla personalizzazione che arriva a eliminare il numero della villa per apporre i nomi degli ospiti.

A conferire una libertà eccezionale è il Kanifushi Plan, un super all inclusive che dà la possibilità di utilizzare i ristoranti del resort, quattro à la carte, di disporre gratuitamente del frigo bar, di fare escursioni (solo per lo snorkeling due al giorno), sport acquatici, crociere al tramonto, di bere cocktail e vino con un'ampia scelta di etichette, di provare l'AKIKI Spa con un massaggio ogni quattro notti di permanenza e molto altro. «Le 162 ville distinte in nove categorie partono da una superficie di 100 mq» spiega Ram Bhoyroo. In stile maldiviano, le beach villa sono un elegante trionfo di legno, dove all'interno gli spigoli dei mobili arrotondati ricordano l'accoglienza del nido.

Le famiglie dispongono di camere per i bambini (e per la baby sitter). 98 ville hanno la piscina, anche quelle sull'acqua in stile contemporaneo.

«L'isola era disabitata e nota per le palme e le tartarughe che oggi continuano a venire. Lo scorso ottobre abbiamo avuto una schiusa di 75 uova. Due biologi marini se ne prendono cura, così come del programma di reimpianto del corallo, iniziato dieci anni fa» spiega il general manager. L'arcipelago di Lhaviyani offre la possibilità di escursioni organizzate dal centro diving, sia alle isole abitate di Naifaru, e Kurendoo, dove si trova artigianato locale, sia nei numerosi spot di immersione e di snorkeling, all'interno e all'esterno della barriera.

Anche il resort consente molte opportunità di divertimento tra i ristoranti e i bar, con un fil rouge: la qualità della cucina. «La natura è la prima forma di ispirazione» afferma Fabrizio Marino, chef italiano pluripremiato interprete di una cucina vegetariana gourmet ed etica, che firma i piatti del ristorante Just Veg (incluso nel Kanifushi Plan), il più apprezzato ristorante di alta cucina vegetariana del Paese, in cima alla classifica di TripAdvisor, dove la natura locale è celebrata attraverso la ricerca di un delicato equilibrio che risponde al gusto occidentale.

L'esperienza gastronomica prosegue nei bar e nei ristoranti: al The Sunset tra cucina asiatica e mediterranea, al The Pier Six, con specialità di mare, al Teppanyaki Grill che propone cucina giapponese con show, e al The Spice, ristorante buffet, con stazioni express. Senza dimenticare lo street food dello Sri Lanka al Ceylon Bliss.

Per maggiori Informazioni: www.naar.com, www. atmosphere-kanifushi.com.