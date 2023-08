Bagno Vignoni, dove la piazza è una piscina

Ci sono alcuni posti in Toscana che talvolta lasciano basiti anche noi del posto. Prendete, per esempio, un villaggio molto carino non troppo lontano da Siena. Sicuramente è bello, circondato dalla splendida natura della Val d'Orcia ed ha una ricca storia alle spalle ma non vi immaginereste mai cosa lo renda davvero unico. Vedete, dopo essersi resi conto che buona parte della gente che capitava in paese lo faceva per approfittare delle proprietà curative delle acque termali che sgorgavano dal sottosuolo, hanno semplicemente deciso di costruire il villaggio attorno alla sorgente.

Ecco perché, invece di una normale piazza, al centro di questo paesino c'è un'enorme vasca piena di acqua caldissima che sgorga dalle viscere della terra. Questo posto è allo stesso tempo straordinario e non molto conosciuto, il che spiega perché questa settimana What's Up Tuscany, il podcast che vi racconta la Toscana attraverso le sue storie, vi porta a Bagno Vignoni, uno dei segreti meglio custoditi di questa incredibile terra. ASCOLTA LA STORIA





Se ascolterete l'intero episodio vi spiegherò come, dopo esser stato frequentato fin dai tempi dell'Impero Romano, nel XIV secolo questo villaggio divenne uno dei luoghi di villeggiatura preferiti dai ricchi e dai potenti di Toscana. Sia uno dei più grandi politici di ogni tempo, Lorenzo il Magnifico, che una delle sante più amate, Santa Caterina da Siena, passavano le proprie estate da queste parti, assieme a futuri Papi e generali.

Vi racconterò poi dell'altra strana fonte di ricchezza che rese questo villaggio unico; quattro mulini scavati nella roccia che usavano le acque termali e quindi erano in grado di funzionare sempre, anche quando i fiumi erano in secca.

Nell'ultimo capitolo, poi, vi descriverò un sentiero affascinante della Val d'Orcia, i bagni migliori dove approfittare delle proprietà delle acque termali ed i migliori ristoranti dove mangiare in questo delizioso paesino. Magari non sarà famosa come altri posti, ma questa vallata ha tantissimo da offrire. Occhio, però: la gente del posto mi dice che se state troppo tempo da queste parti non vorrete più andarvene. Poi non dite che non vi avevo avvertiti...

Foto: Wikipedia