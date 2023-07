Brescia e dintorni: 150 chilometri di idee a 360 gradi per l'estate

Brescia non va in vacanza. Più in fermento che mai, la Capitale della Cultura 2023 (insieme a Bergamo) diventa punto di partenza ideale per un'estate alla scoperta delle bellezze del suo cuore storico e di tutto il territorio che la circonda. In un raggio di 150 chilometri tra centro città, laghi, colline e montagne, le vacanze si traducono così in un ventaglio concentrato di infinite chance.

Per chi ancora non ha avuto modo di visitare la Leonessa d'Italia, ecco che la pausa estiva è l'occasione giusta per scoprirla, approfittando sia del palinsesto di eventi creato ad hoc per l'anno da Capitale e sia delle sue tappe best seller. In primis piazza della Loggia, il complesso museale di Santa Giulia, che ripercorre la storia della città a partire dall'Età del Bronzo, e il parco archeologico Brixia, la più vasta area di rovine romane del Nord Italia.

A una manciata di chilometri da Brescia, sfilano tre laghi d'eccezione: Garda, Idro e Iseo.

Visti dall'alto, sono perle azzurre nel verde di monti e foreste. Da vicino, occasioni per un'estate di natura e cultura, buon cibo e tanto sport. Il bello è anche che questi tre laghi sono tra loro vicini, ma molto diversi. Tanto da regalare spunti di vacanza adatti un po' a tutti i gusti.

Il Lago di Garda è uno specchio blu all'ombra delle Alpi. Con una superficie di 370 chilometri quadrati, litorali, ville Liberty e un fascino in grado di incantare anche i grandi della letteratura, come Goethe, Mann e Kafka, disegna il paesaggio con una vegetazione di agrumi, olivi e cipressi. Su ciascuno dei suoi versanti si possono trovare spiagge attrezzate con acque limpide dove praticare dal kite al kayak, alla vela. Limone sul Garda, Desenzano, Gardone Riviera, Sirmione e tutti i paesini sulle sponde offrono, poi, attrazioni culturali e indirizzi da provare. Forti, chiese, monumenti. Il Vittoriale degli Italiani, la Rocca di Manerba, il santuario di Montecastello, oltre a ristoranti, locali e negozietti.

A un'ora di distanza, cambia la scena e resta lo spettacolo, questa volta creato dal Lago d'Idro. Sorge tra i monti della Valle Sabbia e delle Prealpi. Qui il profumo dei boschi si unisce all'odore del Bagòss, il formaggio autoctono impreziosito dallo zafferano. Il miglior modo per provarlo è entrare in una delle tante malghe della zona e farsi guidare in degustazioni.

A chiudere il tris è il Lago d'Iseo, stretto a una viva tradizione enogastronomica. Le bollicine dell'intero territorio, l'olio extravergine di oliva di Marone e le sardine essicate di Monte Isola sono solo un assaggio del menù della zona. A proposito di Monte Isola, merita una visita. Tra i «Borghi più belli d'Italia», è venuto alla ribalta nel 2016 grazie all'installazione «The Floating Piers» di Christo e da allora non smette di incantare. Risalendo verso Nord, si aprono le valli Trompia, Sabbia e Camonica, vero regno dell'outdoor. Con centinaia di km di tracciati per mountain bike, splendidi parchi naturali - Stelvio e Adamello - e una fitta rete di sentieri dal fondovalle all'alta quota, la Valle Camonica e, in particolare, il comprensorio Ponte di Legno-Tonale e l'area di Borno, sono il paradiso di trekking ed escursionismo. Non da meno il ciclismo, che qui può spaziare dalle epiche tappe del Giro d'Italia, come Gavia e Mortirolo, a downhill e gravity nei boschi di Ponte di Legno e Temù, al bike park del Passo Tonale. Informazioni: www.visitbrescia.it.