Da Capitale della Cultura a punto di partenza per la visita del territorio

«Questo anno in cui Brescia è stata Capitale italiana della Cultura insieme con Bergamo è stato pieno di eventi, di occasioni di incontro e di crescita per la città, ma ancor più è stato denso di emozioni che ancora stiamo vivendo» ha commentato la sindaca Laura Castelletti. «La cerimonia di chiusura del 19 dicembre è stata l'ultimo giorno in cui abbiamo potuto ufficialmente fregiarci di questo ambito titolo, ma il cammino intrapreso con Bergamo in questi tre anni non si fermerà nel 2023». Anzi, ora è il punto di partenza ideale per esperienze alla scoperta delle bellezze del cuore storico della Leonessa d'Italia e di tutto il territorio che la circonda. In un raggio di 150 chilometri, apre un ventaglio di visite e chance a cavallo tra centro storico, città, laghi, colline e montagne.