Capodanno a Napoli con gite a Pompei e Sorrento

dal 29 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024 (5 giorni/ 4 notti)

Partenze da Milano e Roma e su richiesta da altre città. Possibilità di arrivare anche autonomamente in auto, treno o aereo.

Per il terzo anno consecutivo noi «della grande famiglia de il Giornale» avremo la possibilità di festeggiare insieme il Capodanno. Ad aspettarci cenone di gala con intrattenimento musicale nel prestigioso Palazzo San Teodoro. Il tutto in una cornice d’eccezione, le città di Napoli, Pompei e Sorrento con le loro bellezze da visitare.

Accompagnati da Stefano Passaquindici alloggeremo in mezza pensione in hotel 4* superiori, da dove partiremo ogni giorno per le visite.

Quota di partecipazione: 1.890 euro a persona escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Un tour di 5 giorni lungo un itinerario insolito, un viaggio nella storia, nell’architettura, nell’arte e nella natura. Visiteremo testimonianze dall’età preistorica, romana, rinascimentale borbonica, fino ai giorni nostri. Incastonata come una preziosa gemma tra il brullo vulcanico del Vesuvio e l’azzurro del Mar Mediterraneo, Napoli è una città dalle mille sfaccettature che sa conquistare grazie alla ricchezza delle architetture barocche e rinascimentali e del patrimonio storico e artistico, ma anche per lo spirito di una Campania giovane ed energica. Spaccanapoli è una delle vie più lunghe del centro che divide quasi in due la città antica (proprio da questo deriva il suo nome).

Ci sarebbe da parlare per ore solo di questa strada per tutto quello che si trova lungo il suo percorso: il Complesso Monumentale di Santa Chiara, la piazza del Gesù Nuovo con la sua chiesa, San Domenico Maggiore, la iconica via San Gregorio Armeno (famosa in tutto il mondo per essere la «via dei Presepi»). Il Duomo di Napoli è un vero e proprio capolavoro monumentale tutto da scoprire; si tratta di una delle chiese più importanti della città, anche perché ospita il rito dello scioglimento del sangue di San Gennaro, a cui i napoletani sono, com’è noto, assai devoti. Visiteremo anche la Cappella Sansevero e la sua attrazione principale: il Cristo Velato, tra le opere più suggestive al mondo, in grado di lasciare senza fiato per la maestria con cui è stata realizzata. Il 30 dicembre dedicheremo invece la giornata alla visita di Pompei e delle nuove scoperte archeologiche appena aperte al pubblico.

Faremo una passeggiata di circa tre ore per assaporare la città dove il tempo si è fermato al 79 d.C.. La cenere ed i lapilli che seppellirono la città in seguito all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., narrata nelle due famose epistole di Plinio il Giovane ma ricordata anche dagli storici dell'epoca, ne hanno infatti consentito un'eccezionale conservazione permettendo di avere un'immagine vivida dell’organizzazione delle città romane, come della vita quotidiana dei suoi abitanti. Trascorreremo in allegria la sera di San Silvestro nel prestigioso e nobiliare Palazzo San Teodoro dimora storica, per il Cenone di Capodanno in esclusiva per i lettori de il Giornale. È il più importante Palazzo privato di Napoli con saloni affrescati, ricchi di fascino ed eleganza, che rappresentano uno splendido scenario per concerti, meeting, ricevimenti, serate di gala, sfilate di moda. Nel primo pomeriggio dell’anno nuovo percorreremo la pittoresca Penisola Sorrentina, attraversando diversi comuni, scorgendo scogliere a precipizio sul mare che ci condurranno fino a Sorrento. Profumo di limoni, fragranze agrodolci di frutti e di fiori, mare cristallino e tutta una serie di meravigliose cittadine che costellano la penisola, sono la vera fonte di ricchezza di questa imperdibile zona della regione Campania Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici, alloggeremo a Napoli in mezza pensione all’Hotel Palazzo Caracciolo 4* superiori, da dove partiremo ogni giorno per le visite.

