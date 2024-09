Capodanno in Puglia

Ascolta ora 00:00 00:00

dal 29 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 (5 giorni/4 notti)

Partenze da Milano e Roma e su richiesta da altre città.

Per il quarto anno consecutivo noi «della grande famiglia de il Giornale» avremo la possibilità di festeggiare insieme il Capodanno. Ad aspettarci cenone di gala con intrattenimento musicale in una splendida e tipica masseria pugliese. Il tutto in una cornice d’eccezione, le città di Bari, Alberobello, Trani, Locorotondo, Polignano a mare, Monopoli con le loro bellezze da visitare.

Un tour di 5 giorni lungo un itinerario insolito, un viaggio nella storia, nell’architettura, nell’arte e nella natura. Visiteremo testimonianze dall’età preistorica, romana, rinascimentale borbonica, araba, bizantina, spagnola, normanna, fascista, fino ai giorni nostri. Inizieremo con la visita del capoluogo pugliese. Punto di incontro tra oriente e occidente, Bari è una città dai mille volti, tutti da scoprire. Il centro storico di Bari, un dedalo di vicoli, corti, palazzi storici e locali, è una città nella città, con circa 30 chiese e meravigliose architetture come la Basilica di San Nicola, la Basilica romanica di San Gregorio, la Cattedrale di San Sabino e il Castello Normanno-Svevo, voluto da Federico II. Straordinario esempio di romanico pugliese, la Basilica di San Nicola di Bari è uno dei maggiori poli del turismo religioso in Italia meridionale e simbolo dell’unione tra Oriente e Occidente. Ai margini estremi della città vecchia, si erge il Castello Normanno Svevo, l'esempio più evidente della grandezza della città, che da sempre ha visto ricchezza e prosperità come due parole centrali e costanti nella propria definizione. Edificato dai Normanni nel XII secolo e restaurato per volere di Federico II attorno al 1230, il Castello Svevo di Bari è oggi sede della Soprintendenza Regionale. Si potrà godere di una suggestiva vista dalle mura antiche verso il lungomare, proseguendo per le vie dello shopping, ove primeggia il Teatro Petruzzelli. Il giorno successivo partiremo per la Valle D’Itria: visiteremo Alberobello con i suoi famosi trulli e Locorotondo, il piccolo gioiello urbano dalla forma circolare, con passeggiata tra i suoi vicoli dalle case bianco latte fino alle terrazze che dominano la valle e i vigneti. Il 31 dicembre inizieremo con la mattinata dedicata alla visita guidata di Trani, che ci accoglierà con il Castello Svevo e ci stupirà con la sua Cattedrale, superbo esempio di romanico-pugliese, unica per la sua posizione affacciata sul mare. Torneremo in albergo nel primo pomeriggio per prepararci al Cenone di Capodanno con intrattenimento musicale in una tipica masseria pugliese in esclusiva per i lettori del Giornale nei dintorni di Bari. Nei due giorni successivi potremo contare su di un giusto equilibrio di relax, riposo, visite guidate a Polignano a Mare e Monopoli e tempo libero per visite di approfondimento o shopping.

Per informazioni e prenotazioni contattare Passatempo, telefono 035.403530; mail: info@passatempo.it.