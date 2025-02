A casa di Sinner piste e Dolomiti imbattibili

Ascolta ora 00:00 00:00

Se già erano il simbolo delle Dolomiti, adesso che tutto il mondo sa che sono le montagne di casa del campione dei campioni di tennis Jannik Sinner (nato a San Candido e cresciuto a Sesto), ecco che le Tre Cime di Lavaredo diventano una sorta di place to be. Nonostante abbiano fatto il giro del globo e continuino a incuriosire i tifosi del fuoriclasse altoatesino, restano fedeli a se stesse. Semplici, autentiche e meravigliose, dominano un paesaggio che, incastonato nel cuore dell'Alta Pusteria, d'inverno diventa il paradiso degli appassionati degli sport sulla neve. Per loro escursioni e ciaspolate nei parchi naturali, discese in slittino nei boschi, tracciati per sci di fondo. Ma soprattutto chilometri di piste strepitose che volano in quota con il carosello del Dolomiti Superski, il circuito più esteso e panoramico d'Italia e del mondo. Se non bastasse, quest'anno il comprensorio mette una marcia in più, e lo fa con il debutto della seggiovia a sei posti Porzen. La new entry collega la ski-area della Croda Rossa con lo skiweg che porta al Passo Monte Croce, permettendo adesso di arrivare direttamente dalla stazione Signaue alla stazione a valle del nuovo impianto di risalita, che si trova a 1.

665 metri, e da lì al punto più alto della Croda Rossa, a ben 1.977 metri. Altra novità della stagione va in scena sul Monte Baranci, dove ogni martedí e venerdí dalle 19 alle 22, é possibile sciare e scendere con lo slittino sulla pista illuminata. Info: www.suedtirol.info.