Cortona, sotto il sole della Toscana

Nonostante la Toscana sia una delle regioni più fotografate e famose al mondo, molti pensano che ogni angolo di questa terra sia uguale alle immagini che si vedono sempre nella pubblicità o sulle guide turistiche. L'unico modo per scoprire quanto la Toscana sia varia è approfittare del bel tempo e passare il fine settimana ad esplorare le tante bellezze di questa terra. Ora che la primavera è dietro l'angolo, è di nuovo tempo delle tradizionali gite fuori porta, il che apre un vero e proprio vaso di Pandora. Ora che possiamo andare più o meno dove ci pare e non siamo limitati ai paesi vicini a casa, come si fa a scegliere dove andare?

Guardando indietro alle tante cittadine che ho visitato in passato, una di quelle dove ho lasciato un pezzo di cuore è la capitale della Val di Chiana, una splendida terra al confine con l'Umbria. Questa cittadina sembra avere tutto: una storia millenaria, un patrimonio artistico e culturale incredibile, un'atmosfera unica, chiese affascinanti e molto altro. Ecco perché questa settimana "What's Up Tuscany", il podcast settimanale nel quale vi racconto la mia Toscana attraverso le storie della gente, dei posti e dei prodotti che l'hanno resa quella che è, vi porterà a Cortona, la città etrusca resa famosa dal film con Raoul Bova "Sotto il cielo della Toscana" che vi rapirà il cuore. Ascolta la storia



Se ascolterete l'episodio intero, premendo il triangolo bianco nel player qui sopra, vi racconterò come questa lucumonia etrusca sia riuscita a sopravvivere nonostante sia stata razziata e devastata diverse volte. Cammineremo insieme per le affascinanti stradine del centro storico, tra musei e palazzi, per poi cercare tre tra le più curiose chiese di questa antica città.

Volete godervi la vista più bella di tutta la zona, con il Trasimeno da una parte e il Monte Amiata dall'altra? Salite in cima alla fortezza del Girifalco, l'ultima incarnazione di una fortificazione che è stata distrutta e ricostruita parecchie volte negli ultimi 3 millenni. Se avete una macchina, vi consiglio poi l'eremo delle Celle, dove San Francesco d'Assisi visse per diversi anni e scrisse il suo testamento spirituale. Nell'ultima parte del podcast vi consiglierò dove andare, cosa fare, il miglior ristorante, i piatti da provare assolutamente e molto altro ancora.

