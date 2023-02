Cosa vedere a Brescia e provincia

Brescia e la sua provincia offrono numerosi itinerari da esplorare, partendo dal centro storico della città fino ai borghi e alle località che la circondano, molte delle quali situate sulle sponde del Lago di Garda e del Lago di Iseo.

Nota con l’appellativo di “Leonessa d’Italia”, Brescia vanta un passato storico molto ricco di eventi, come la sua coraggiosa resistenza durante le celebri Dieci Giornate del 1849, che videro i valorosi cittadini contro gli oppressori austriaci.

Non lontano da Brescia, ad esempio, si trovano la Val Camonica conosciuta a livello internazionale per le sue incisioni rupestri, ma anche la Franciacorta nota per la ricca produzione di vini pregiati. La lista dei posti da e visitare è lunga e ricca di paesaggi da ammirare.

Brescia e il suo centro storico

Nel centro storico di Brescia non può mancare una visita alla Piazza della Loggia, che deve il suo nome al Palazzo della Loggia realizzato tra il 1492 e il 1570. Oltre ai Monti di Pietà e ai portici con la Torre dell’Orologio astronomico, noto per le due statue in bronzo che scandiscono le ore chiamate “i macc de le ure” nel dialetto locale, la piazza vanta anche la presenta delle statue parlanti.

Si tratta di sculture usate nelle epoche passate per affiggere messaggi anonimi contro i governanti, tra le quali viene spesso la Lodoiga, ritenuta dai bresciani una sorta di portavoce del popolo.

Il Castello e la Brescia romana

Arroccato sul colle Cidneo, il Castello di Brescia rappresenta un complesso fortificato tra i più grande d’Europa. È il simbolo della città e presenta il mastio centrale, con la Torre dei Prigionieri, ma anche il ponte levatoio e la Torre Mirabella.

Sempre a Brescia è possibile visitare la cosiddetta Brixia, il parco archeologico di epoca romana dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, con il suo Tempio Capitolino e il teatro romano. Brescia, il cui nome antico è proprio Brixia, è stata fondata dai Galli Cenomani nel lontano VII secolo a.C.

Caino e l’Eremo di San Giorgio

In provincia di Brescia, nella Valle del Garza, si trova il paese di Caino. Un piccolo borgo che rappresenta anche il punto di partenza per raggiungere l’Eremo di San Giorgio, situato a oltre trecento metri di altezza. Risalente al XIII Secolo e nato probabilmente come piccola cappella benedettina, l’eremo è stato recentemente restaurato e conserva al suo interno alcuni affreschi eseguiti nel 1512, anno che rimanda al sacco di Brescia da parte di Gastone de Foix e delle sue truppe.

L’Eremo di San Giorgio rappresenta un punto panoramico privilegiato per ammirare il vicino Monte Doppo e lo stesso Lago di Garda.

Sirmione sul Lago di Garda

Non lontano da Brescia, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, si trova il borgo che Catullo definì “la perla delle penisole e delle isole”. Si tratta di Sirmione, circondato dall’acqua su tre lati e caratterizzato da un agglomerato storico che permette di ammirare il lago da un punto di vista privilegiato.

A Sirmione è possibile visitare il Castello Scaligero, una delle strutture difensive meglio conservate d’Italia, ma anche le celebri Grotte di Catullo che conservano al loro interno le rovine di un’antica residenza costruita in epoca romana.