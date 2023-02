Cosa visitare a Torino in un giorno

Con le sue architetture barocche, le piazze, le residenze sabaude e i celebri musei, Torino merita una visita approfondita all’insegna dell’arte, della storia e della cultura in generale. Per visitare la capitale sabauda in un giorno non c’è che l’imbarazzo della scelta, alla scoperta del centro storico oppure delle splendide strutture raggiungibili a pochi chilometri dalla città.

Il centro storico di Torino, ad esempio, può essere esplorato a piedi riuscendo ad ammirare molti dei monumenti e degli edifici più importanti della città, spostandosi anche verso il celebre Museo Egizio che tuttavia necessita di almeno mezza giornata per essere visitato con attenzione.

Cosa vedere a Torino in un giorno? Ecco alcune proposte per organizzare un itinerario indimenticabile.

Piazza Castello e Palazzo Reale

Piazza Castello è la piazza principale di Torino, caratterizzata da una pianta quadrata e costeggiata da alcuni dei più importanti edifici cittadini. Si affacciano sulla piazza, infatti, sia Palazzo Madama, patrimonio UNESCO e sede del Museo civico d’arte antica, sia il Teatro Regio, la Galleria Subalpina e Palazzo Reale accessibile da Piazzetta San Giovanni.

Palazzo Reale, nello specifico, è stato costruito dal 1584 per volere di Emanuele Filiberto di Savoia e oggi comprende i Musei Reali e i Giardini Reali, entrambi visitabili dal martedì alla domenica anche prenotando visite guidate.

A Piazza Castello sono legate alcune curiosità: questo spazio, infatti, si caratterizza per la presenza di una Chiesa senza facciata (San Lorenzo), una facciata senza palazzo (palazzo Madama) e infine un palazzo senza porte, vale a dire palazzo Chiablese.

Il Duomo di Torino e la Sacra Sindone

Sempre in Piazzetta San Giovanni si trova il Duomo di Torino, la Cattedrale di San Giovanni Battista che conserva al suo interno la Sacra Sindone, custodita all’interno di una teca nell’ultima cappella della navata sinistra, in pratica sotto la Tribuna Reale.

La Sacra Sindone viene esposta al pubblico solo periodicamente, in genere in occasione delle ostensioni pubbliche, tuttavia è possibile accedere al Museo della Sindone situato in via San Domenico 28, lontano circa dieci minuti a piedi dal Duomo.

La Mole Antonelliana e il Museo del Cinema

Simbolo di Torino, la Mole Antonelliana è stata progettata dall’architetto Alessandro Antonelli e costruita dal 1863 al 1889, diventando all’epoca l’edificio in muratura più alto d’Europa grazie ai suoi 167 metri di altezza.

Nel 1961 è stato inaugurato l’Ascensore panoramico, rinnovato nel 1999, che consente di salire fino al tempietto situato a 85 metri d’altezza conquistando una posizione privilegiata per ammirare la città e le Alpi.

All’interno della Mole Antonelliana è situato il Museo Nazionale del Cinema, un’esposizione permanente dedicata al mondo dei film, alle scenografie, alle proiezioni e ai giochi di luce scegliendo tra differenti percorsi di visita. Il Museo e l’Ascensore panoramico sono aperti tutti i giorni tranne il martedì.

Piazza San Carlo e le Chiese gemelle

Un’altra delle piazze torinesi più belle è Piazza San Carlo, chiamata anche “il Salotto di Torino” con al centro la statua equestre dedicata a Emanuele Filiberto di Savoia. Sul lato Sud della pizza, invece, si trovano le due chiese gemelle di Santa Cristina e San Carlo, capolavori dell’architettura barocca costruite rispettivamente nel 1639 e nel 1619.

Il Parco del Valentino

Non lontano dal centro storico è situato il Parco del Valentino, sulle rive del Po, il principale parco pubblico di Torino che contiene al suo interno l’omonimo castello usato dai Savoia come residenza estiva.

Risale al 1884, in occasione dell’Esposizione generale italiana, la realizzazione del Borgo Medievale nella zona Sud del parco, utilizzato per allestire mostre ed eventi periodici. Fanno parte del parco anche la Fontana dei dodici mesi di Carlo Ceppi, in stile rococò, così come l’arco trionfale noto come Monumento dell’Artigliere. Un’ultima curiosità: il Valentino è popolato da simpatici scoiattoli, perfettamente integrati con le persone che visitano abitualmente il parco.

Il Museo Egizio

Gli appassionati di storia antica, come anticipato sopra, non possono perdersi una visita al Museo Egizio di Torino, il più antico museo dedicato interamente alla cultura egizia a livello mondiale. Considerato il più importante al mondo dopo quello del Cairo, è situato in Via Accademia delle Scienze e conserva al suo interno una collezione di oltre 40mila reperti, oltre a numerose mummie umane. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:30 (fino alle ore 14:00 il lunedì).