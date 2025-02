Costa Azzurra, inverno tra natura e cultura

Ascolta ora 00:00 00:00

La Costa Azzurra anche d'inverno ha molto da offrire a turisti, visitatori, sportivi. Complice il clima mite, è meta ideale per una vacanza. Il mare d'inverno affascina quanto e più della stagione calda. E una passeggiata sul lungomare di Cannes, tra palme e panorami a perdita d'occhio, è un'esperienza rigenerante.

Il calendario del 2025, tra cultura e natura, è ricchissimo. Cannes, sede del Festival Internazionale del Cinema, del MIDEM (uno degli appuntamenti musicali più attesi con dj set e spettacoli in tutta la città) e del Festival dei Giochi, è stata eletta «Meilleure Destination au Monde 2024» per festival ed eventi ai World Travel Awards. Da febbraio, inoltre, è possibile visitare il nuovo centro d'arte contemporanea La Malmaison, inaugurato dopo un anno di lavori. Situato sulla Croisette, simbolo dell'elegante cittadina francese, l'imponente edificio propone una terrazza panoramica con vista sull'intero golfo e spazi espositivi rinnovati.

La prima esposizione «Lusso, calma e voluttà» è ispirata proprio dal paesaggio del Midi.

Nizza, invece, insieme ad altri 49 comuni che spaziano dalla costa al Parco nazionale del Mercantour, è entrata a far parte del Patrimonio Mondiale Unesco nel 2021. Il Parco, al confine con l'Italia, è un gioiello naturale, meta ideale per chi ama la natura, la montagna e gli sport all'aria aperta. Per scoprite il Circuito Unesco ci sono targhe, totem e borchie ed è possibile anche effettuare una visita virtuale immersiva. Settanta panoramiche a 360°, un tour tramite app o visita guidata: «Quando Nizza inventò la Riviera». Nel capoluogo delle Alpi Marittime, famoso per la Promenade des Anglais, c'è il museo Matisse. E a giugno si terrà il Summit degli oceani e tanti eventi culturali legati al mare.

Non perdetevi un weekend ad Antibes Juan-les-Pins, celebre per il museo Picasso, Jazz à Juan e Cap d'Antibes. Lungo il sentiero de Tire-Poils seguite la costa per circa tre chilometri. La vista è eccezionale sia sulle isole di Lérins sia sulle montagne innevate del Mercantour. Visitate poi Villa Eilenroc, in stile neogreco: merita anche una passeggiata il parco adiacente che ospita un vasto roseto. Sempre ad Antibes la tappa gastronomica è al nuovissimo ristorante L'Odyssée - Chez Mô: un viaggio tra frutti di mare e sapori mediterranei. Mentre dal 12 al 21 aprile si tiene la Fiera di Arte moderna, contemporanea e design, evento che coinvolge 90 espositori francesi e internazionali.

Ma ci sono anche tante piccole località della Riviera da non perdere. Biot ad esempio è famosa per il vetro soffiato: dal 4 al 6 aprile a «Biot e i Templari» centinaia di artisti e artigiani esporranno le loro opere in uno scenario medievale totalmente ricostruito nelle stradine del villaggio.

Le Cannet unisce tradizione e modernità tra le pittoresche stradine della Vieux-Cannet e della Rue Saint-Sauveur fino al museo Bonnard che prepara una

grande mostra dal 28 giugno al 2 novembre. Sessanta capolavori di una collezione privata inedita di artisti quali Bonnard, Monet, Giacometti, Picasso, Morandi, Renoir, Seurat.

Info: www.cotedazurfrance.fr; www.france.fr/it.