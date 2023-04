Dove andare a Bergamo e provincia

Città italiana della cultura 2023 insieme a Brescia, Bergamo è un capoluogo lombardo ricchissimo di storia e tradizioni. La città è divisa in due parti, la Città Alta e la Città Bassa, più antica la prima, moderna la seconda.

Bergamo Alta e Bergamo Bassa

La Città Alta è il cuore storico del capoluogo: circondata dalle mura veneziane dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, racchiude monumenti di enorme importanza in un intrico di cortili nascosti, botteghe artigiane e portici. Qui si trovano la Piazza Vecchia, definita la piazza più bella d’Europa da Le Corbusier, il Duomo dedicato a Sant’Alessandro martire, la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove è possibile ammirare la maestria di Lorenzo Lotto, e la Rocca, fortificazione trecentesca.

Tra le stradine del borgo antico si nascondono inoltre oasi verdi inaspettate, fra cui l’Orto Botanico Lorenzo Rota che custodisce 1.200 tipologie di piante.

La Città Bassa è invece più moderna: innumerevoli scalette e la funicolare che passa tra le vecchie mura collegano le due parti di Bergamo.

Tra i molteplici musei cittadini, si possono visitare il Museo di Scienze naturali, l’Accademia Carrara, che raccoglie capolavori di artisti come Raffello, Tiziano e Botticelli, e la GAMeC, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, che custodisce opere di Boccioni e Balla, per dirne alcuni. Un’altra tappa è il Museo Donizettiano, dedicato al celebre compositore bergamasco Gaetano Donizetti.

Per quanto riguarda l’enogastronomia, sono tante le prelibatezze da assaporare, dai casoncelli alla bergamasca agli scarpinocc, tipici della Valle Seriana, fino al dolce polenta e osei.

Alla scoperta della provincia di Bergamo

La scoperta del territorio può avvenire sotto tanti profili diversi. La zona infatti è adatta sia per gli amanti dell’arte, sia per chi ama la natura (da non perdere le Grotte delle Meraviglie a Zogno), lo è per gli appassionati di montagna e per chi cerca la tranquillità lacustre o termale. Non mancano gli itinerari spirituali, con le tante chiese e i tanti santuari della zona (uno su tutti, il santuario della Beata Vergine di Caravaggio) e quelli storici, essendo la provincia punteggiata di castelli, come il castello Visconteo di Pagazzano.

Tra le mete ideali per sciare d’inverno e fare lunghe passeggiate d’estate ci sono la Val Brembana, la Valle Seriana e la Valle Scalve. Sul lago si trovano località come Lovere e Sarnico e i centri vicini al Lago d’Endine.

Per un pieno di cultura infine, intorno a Bergamo si trovano patrimoni Unesco, come Crespi d’Adda, e borghi storici come Clusone.