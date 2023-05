Pioggia in Lombardia, che cosa fare quando il tempo è brutto

La pioggia sta bagnando questo mese di maggio, per lo meno in Lombardia. Ma ciò non vuol dire che nel tempo libero non si possa organizzare qualcosa di interessante.

Ecco dunque cinque idee per esperienze da vivere nelle città lombarde in caso di pioggia (e non solo).

Il Museo del violino a Cremona

Cremona e la liuteria hanno un profondo legame. Per conoscere da vicino tale arte non bisogna far altro che organizzare una visita al museo ad essa dedicato.

Il Museo del violino raccoglie reperti stradivariani e una collezione dedicata alla liuteria contemporanea mondiale. All’interno inoltre è ricostruita una bottega di liuteria dove si possono imparare i gesti con cui gli artigiani trasformano legni e vernici in violini dal suono melodioso.

Lo Scrigno dei tesori e i Friends of Stradivari sono due collezioni di inestimabile valore. La prima comprende i 12 strumenti più significativi della grande scuola liutaria cremonese, a partire dal più antico, il Carlo IX di Andrea Amati del 1566. La seconda è un’esposizione permanente di strumenti dei grandi maestri cremonesi, appartenenti a collezioni pubbliche e private di tutto il mondo.

È possibile, inoltre, assistere ad audizioni degli strumenti antichi.

Il Museo civico di Scienze naturali di Bergamo

Il Museo “Enrico Caffi” di Bergamo raccoglie i tesori naturalistici acquisiti nel corso della sua storia, iniziata nel 1918. All’interno si trovano collezioni mineralogiche, geologiche, paleontologiche, zoologiche ed etnografiche. I bambini soprattutto saranno affascinati dalle sale dei dinosauri e dei proboscidati.

Molto interessante è anche il percorso sensoriale che permette di toccare letteralmente con mano e di scoprire da vicino la zoologia, la paleontologia e la geologia. Ci sono infatti animali, fossili, minerali e rocce a disposizione per compiere piccoli esperimenti, manipolare campioni e osservarli al microscopio.

Il Museo del fumetto di Milano

Gli appassionati di Topolino, Dylan Dog e degli altri eroi dei fumetti non possono perdersi WOW Spazio Fumetto, Museo del Fumetto, dell'Illustrazione e dell'Immagine animata. Qui infatti protagonisti sono i personaggi della “nona arte”.

La struttura, situata in viale Campania, ospita esposizioni, eventi culturali, incontri, laboratori, e sono custoditi fumetti, disegni originali, enciclopedie e pubblicazioni di settore.

I visitatori hanno inoltre la possibilità di accedere liberamente alla lettura di circa 9.000 pubblicazioni della Biblioteca WOW.

Il Tempio voltiano di Como

A Como, proprio in riva al lago, sul viale che porta il nome di un altro grande inventore, Guglielmo Marconi, sorge il Tempio dedicato ad Alessandro Volta.

Nel 1927, nel centenario della morte dell’inventore della pila, gli abitanti di Como decisero di erigere un tempio in onore del loro geniale concittadino. E così venne edificato il tempio voltiano, l’unico mausoleo al mondo elevato a memoria di uno scienziato. Fu progettato in forme neoclassiche, con richiami al Pantheon, dall’architetto Federico Frigerio e donato alla Città dal mecenate Francesco Somaini nel 1928.

All’interno dell’edificio è allestito un piccolo museo dove sono esposti vari cimeli, busti e bassorilievi del fisico italiano, lettere, documenti, ritratti, medaglie e apparecchiature scientifiche.

Un caffè letterario contro la pioggia

Di caffè letterari ce ne sono diversi sparsi dappertutto e sono una meravigliosa opportunità. In questi locali si può leggere, riposarsi, scambiare due chiacchiere e intanto bere o mangiare qualcosa. I caffè letterari sono posti in cui si può pranzare, cenare, fare merenda o prendere un aperitivo circondati dai libri. A Milano ad esempio ce ne sono parecchi: basta girare per la città o spulciare in internet per trovare i migliori. Da provare.