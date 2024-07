Estate 2024, turisti in cerca del lusso disposti a pagare fino al 50% in più

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate 2024 segna un ritorno alla normalità per il turismo italiano, con una rinnovata voglia di viaggiare nonostante l'instabilità internazionale. A confermarlo un'indagine del Centro Studi del Touring Club Italiano (TCI), che ha intervistato la community TCI riguardo ai programmi di viaggio futuri: il 76% degli intervistati farà sicuramente un viaggio, mentre un altro 17% lo farà probabilmente, mostrando un incremento rispetto al 2023. Soltanto il 2% ha già deciso di rimanere a casa.

Destinazioni e preferenze

L'Italia rimane la destinazione preferita dai turisti (65%), anche se si registra una lenta crescita dei viaggi all'estero (35%). Le mete internazionali più ambite sono Francia, Grecia, Spagna e Germania, che quest'anno supera il Regno Unito, insieme a Norvegia e Portogallo. I viaggi in Europa rappresentano il 28% delle preferenze, mentre il 7% dei turisti sceglie mete di lungo raggio, in crescita rispetto all'anno precedente.

In Italia, il Trentino-Alto Adige si conferma come la regione prediletta per le vacanze estive, seguito da Sardegna, Puglia e Campania, quest'ultima superando la Toscana. Le destinazioni marittime e le città d'arte sono le più ambite, con il mare al 44% (in aumento rispetto al 2023 e al 2019) e le città d'arte al 19%, che per la prima volta superano le mete montane (18%). Il turismo rurale e dei borghi resta stabile all'8%, superiore al dato del 2019 per il quinto anno consecutivo.

Sardegna al top delle destinazioni di lusso

La Sardegna emerge come una delle destinazioni più ambite del 2024, secondo i dati del Centro Studi del TCI e le classifiche internazionali. Forbes ha posizionato l'isola al primo posto tra le 24 mete migliori al mondo, descrivendola come un paradiso di lusso con spiagge immacolate, villaggi costieri affascinanti e esperienze culinarie uniche. I turisti sono attratti dalla Costa Smeralda, dai villaggi di Porto Cervo, e dalle attività esclusive come il noleggio di yacht privati.

Nonostante l'aumento dei prezzi, che in alta stagione può raggiungere il 50% in più rispetto alla media, la Sardegna continua ad attirare milioni di visitatori. I dati previsionali indicano oltre 11 milioni di arrivi nei prossimi tre mesi, con un incremento del 271% rispetto agli anni precedenti. Le polemiche sull'accessibilità economica non sembrano frenare i flussi turistici verso l'isola.

Esperienze diversificate

L'offerta turistica della Sardegna non si limita al mare. Gli amanti dello sport e dell'avventura trovano nell'isola un paradiso per il trekking, il ciclismo e l'arrampicata, con riserve naturali e parchi nazionali che offrono scenari mozzafiato. I turisti enogastronomici possono gustare piatti tradizionali come i culurgiones e il porceddu, accompagnati dai vini locali come il Cannonau e il Vermentino.

Villasimius, in particolare, si distingue per la sua bellezza incontaminata, la meta perfetta per quello che sembra essere il nuovo trend per l’estate appena iniziata e quelle a venire: la ricerca di una vita più lenta, in cui si possa entrare in empatia con i luoghi visitati e le persone che vi abitano, in cui l’attenzione per il territorio sia al primo posto e il ritorno alla Terra affascinante e tangibile. Situata sulla penisola di Capo Carbonara, questa zona offre spiagge bianche paradisiache, acque turchesi e una ricca offerta culturale con siti archeologici e tradizioni locali vivaci. Le strutture ricettive, come il VOI Tanka Village e il più nuovo ed esclusivo VOI Tanka Selected, facilitano la scoperta di questa parte dell'isola con servizi esclusivi e attività diversificate, portavoci di un nuovo modo di intendere il turismo, fatto di bellezza, rispetto, calore umano, fiducia. 43 gli ettari di macchia mediterranea da cui partire a cavallo tra lo charme village e ciò che di più bello l’Isola ha da offrire.

Turismo post-Covid: nuove abitudini

È l'eredità del Covid, soprattutto, a manifestarsi nelle abitudini di viaggio, con una crescente attenzione per le attività all'aria aperta e il turismo lento.

La maggior parte dei turisti dedica tempo. Inoltre, il 30% degli intervistati continua a preferire il turismo di prossimità, mentre il 44% mostra interesse per esperienze di turismo lento.